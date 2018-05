Nekdanji smučar 7-člansko družino osrečil z 8000 evri

Na letošnjem memorialu Draga Grubelnika je v spomin na preminulega slovenskega reprezentanta smučalo tudi veliko znanih smučarjev, ki so prišli počastit spomin na Grubo, hkrati pa pomagat družini. Pobudnik memoriala in Dragov veliki prijatelj Rene Mlekuž je tako sedemčlansko družino v stiski iz Radelj ob Dravi osrečil z donacijo 8000 zbranimi evri.



Petim otrokom se bo končno izpolnila velika želja, saj bodo na podstrešju dobili čisto svojo otroško sobo. Družina živi v najeti, nedokončani hiši, do sedaj pa so spali v dveh sobah. Nimamo veliko, smo pa srečni. Otroci znajo ceniti malenkosti in vse delijo med seboj,« je povedala mama. Toplo pri srcu je bilo tudi Reneju. »Vesel in počaščen sem, da vsako leto tudi z Grubovo pomočjo pomagamo. Zdaj, ko sem družino spoznal, vem, da je šel denar tudi tokrat v prave roke,« je bil po obisku na Koroškem zadovoljen nekdanji smučar.