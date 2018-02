Našla ljubezen, kot jo imata Tanja in Đuro

Igralka, pesnica in pevka, hči Tanje Ribič in Branka Đurića Zala je pri rosnih 21 letih našla ljubezen svojega življenja. Lep čas je bila samska in je skoraj obupala nad princem na belem konju, mama Tanja pa ji je dejala, da ima mogoče previsoke cilje in kriterije, saj ima doma ideal ljubezni – njo in očeta. »Takšne ljubezni ni več,« je Tanja dejala Zali, vendar ji je hči dokazala nasprotno. Zala je priznala, da je tudi ona našla takšno, kot jo imata njen oče in mama. »Zgodila se mi je najgloblja ljubezen. Naprej več ne gre.« Njen dragi je starejši od nje, koliko, Zala ni želela razkriti. »Je pa umetnik po duši, a se s tem ne preživlja. Ljubim ga, ker sva si različna, ne kljub temu, da sva si različna,« je o svojem srčnem izbrancu, ki se odlično razume z njenimi starši, povedala Zala, ki svojemu najdražjemu kdaj napiše in prebere svojo pesem.

