Nadiya Bychkova osvaja Otok

To, da naša prelestna plesalka navdušuje mlado in staro na britanskem otoku, je že stara vest. Nadiya je trenutno na turneji po uspešno zaključeni oddaji Strictly Come Dancing. Ker je takoj vzbudila pozornost s svojo lepo postavo in posebnim šarmom, tabloidi ves čas poskušajo izvedeti kaj novega o njej in ji pripisati celo kakšno afero s soplesalcem. Kadar jim to ne uspe, pa z veseljem objavljajo njene fotografije, na katerih je lepa sirena pomanjkljivo oblečena. Kombinirajo jih s fotografijami s turneje, v enem od člankov so jo celo preimenovali v Nadiyo Splitkovo (split je angleška beseda za špago), saj jih je navdušila s svojo gibčnostjo. Prav zaradi njene priljubljenosti in določene skrivnostnosti, ki jo prispeva k angleški različici oddaje Zvezde plešejo, pa so govorice, da bo plesala tudi v letošnji sezoni, vse glasnejše. Če sodimo po odzivu britanskih gledalcev in bralcev, ji nadaljevanje kariere v Veliki Britaniji ne uide.