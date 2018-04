Maturantka je Majo Štamol spravila v jok

Prelepa Nina v kreaciji kraljice večernih toalet Maje Štamol je takole pozirala Miranu Juršiču. FOTO: Miran Juršič

Še v drugo je oblikovalko Majo Štamol doletela čast, da na ljubljanskem tednu mode v samostojnem sklopu predstavi novo kolekcijo. Postala je modna ambasadorka znamke Ford, pred tem pa je z velikodušno gesto pokazala, kako srčna je v resnici. Ozadnja leta govorimo kot o eni najbolj prepoznavnih slovenskih oblikovalk, ki je na poklicni poti doživela pravi razcvet. Aktivna je na različnih področjih, do srca pa nam je segla njena nedavna gesta, s katero je obogatila oddajo Projekt Diva. Idejna vodja nove stilske pridobitve na Planet TV je, ki je želela ženskam ponuditi priložnost, da zablestijo v vsem svojem sijaju.Med srečnicam je bila tudi mlada, najstnica z neprizanesljivo življenjsko zgodbo. Z njo se je dotaknila tudi Maje, zato ni dolgo odlašala in je prikupni maturantki podarila eno svojih kreacij, da bo lahko zablestela na svojem plesu. Ta je bil zaradi težke finančne situacije veččlanske družine pod vprašajem, a so ga s pomočjo ekipe vrhunskih strokovnjakov spremenili v pravo pašo za oči. Nina je namreč v Majini obleki, s pričeskoin ličenjem mojstrazablestela ter vsaj za trenutek pozabila na nenehne bolečine ob misli na očetovo smrt. Kruta in z grenkobo prežeta zgodba mlade odličnjakinje nikogar ni pustila ravnodušnega, zato so zajokali, solze pa je potočila tudi Štamolova. »Noben otrok ne bi smel doživljati česa podobnega, zato je bila ta izkušnja prav poseben čustven zalogaj. Oblikovati obleko za tako poseben trenutek je bilo nekaj najlepšega, saj je Nina preprosto čarobna in z veseljem sem jo povabila na Ljubljana Fashion Week, kjer si je iz prve vrste ogledala mojo kolekcijo in vsaj za trenutek podoživela pristne zvezdniške trenutke,« nam je zaupala Maja, ki si ni predstavljala, da ji bo Projekt Diva segel tako globoko v srce.