Mario Galunič in prekletstvo uredniških ambicij

Miša si na Galuničevem mestu želi nekoga z lepšim odnosom do sodelavcev. FOTO: Žiga Culiberg, Jože Suhadolnik

Dan pred tem, ko se je na Kolodvorski 2–4 odločalo, komu bodo podelili nov uredniški mandat v najvišjem nadstropju nacionalke, se je dosedanji vodja Razvedrilnega programaodločil, da bo odstopil od kandidature. Po neuradnih hodniških informacijah je pravi čas uvidel, da ne bo dobil zadostne podpore. Njegov mandat je bil vse prej kot uspešen, ocenjujejo poznavalci, doletela pa ga je usoda velikih karizmatičnih televizijskih voditeljev, ki so blesteli pred zasloni, precej manj pa v pisarni.je pred kratkim za Žurnal24 spregovorila o odnosu z Mariem. »On je bil moj šef slab teden dni in mi je dal hitro vedeti, da nisem zaželena. Na vprašanje, zakaj, mi je po mejlu napisal, 'a zdaj naj ti pa še na to odgovarjam'. To me je zelo prizadelo. Sem človek brez zamer. On ve, da sem mu na enournem sestanku povedala vse, kar si mislim o njem, njegovem načinu komuniciranja, o njegovem delu. Mirno z ljudmi funkcioniram naprej, se pogovarjam, jih pozdravim. Še vedno ne vem, zakaj me je odstranil. Mogoče bi bilo dobro, da bi kdaj zbral pogum in mi to povedal. Bil je dober kolega, veliko sva se pogovarjala, o dopustih, knjigah, tudi kakšne reči iz zasebnega življenja sva si zaupala. Ne razumem. Celo sodelavcem je bila to čista uganka,« razkriva Miša in brez zadržkov prizna, da bi si na njegovem mestu želela nov obraz.»Nekoga z več idejami, z boljšim odnosom do ljudi, z večjim spoštovanjem do sodelavcev. Položaj spremeni človeka,« zaključi. Zdi se, da se bosta oba voditelja in nekdanja urednika, katerih imeni se začneta na isto črko, zdaj borila še za televizijske gledalce, kajti Galunič se bo po slovesu od vodilnega stolčka spet vrnil na male zaslone. Hvala bogu, pravijo mnogi, saj je veljal za sinonim nedeljskih večerov, marsikatera gledalka pa bi si ga želela celo za zeta. S prefinjenim občutkom za goste je dosegal rekordne gledanosti, postal boter številnim danes uveljavljenim glasbenikom, z rubriko Zvezde plešejo pa prvi poskrbel za izjemen plesni interes. Kakšni so njegovi načrti za prihodnost, nismo izvedeli, saj se je zavil v molk. Če ne prej, pa ga bomo na odru lahko občudovali v zdaj že tradicionalni vlogi povezovalca Melodij morja in sonca.