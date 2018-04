Ladova Anela je pobegnila v tujino

Najboljši prijateljici, modna blogarka Anela Šabanagić in podjetnica ter soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy, sta svoje najdražje pustili doma in se odpravili na ženski dopust v Turčijo, natančneje v Istanbul. Anela brez svojega Lada Bizovičarja pogosto potuje, za Almo pa je to prvi oddih brez njenih najbližjih po rojstvu drugega otroka, hčerkice Sarah Elinor, ki bo letos junija praznovala prvi rojstni dan. Dekleti navdušenja nad čarobnim in živahnim Istanbulom ne skrivata, še najbolj pa sta prevzeti nad turško kulinariko, saj sta obe veliki gurmanki. Nočni klubi pri njima ne pridejo v poštev, najraje se namreč potikata po dobrih restavracijah in preizkušata različne jedi.