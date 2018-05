Jan Plestenjak bratu vedno v oporo

Jan je umetnik na glasbenem področju, njegov pet let starejši brat Domen Slana pa je priznani akademski slikar, kipar in oblikovalec, ki je pred dnevi v ljubljanskem nakupovalnem središču odprl razstavo svojih umetniških stolov. Ti pripovedujejo nešteto zgodb, saj jih je Domen ustvaril iz predmetov, ki bi bili sicer zavrženi, obsojeni na propad. Nekaj njegovih umetniških del ima doma tudi Jan, ki nam je zaupal, da je Domen zanj izdelal stol za kitaro in za igranje klavirja pa tudi nekaj drugih predmetov. Z bratom sta izredno povezana. »Odlično se razumeva, čeprav sva značajsko povsem različna. Zelo se spoštujeva in se imava zelo rada,« nam je povedal Jan, ki priznava, da z bratom nimata veliko skupnega razen pogleda na umetnost, naravo in odnosa do ljudi, kar pa še ne pomeni, da si nista blizu.