Ivjana: Za las je manjkalo, pa bi rodila doma

Radijka Ivjana Banić ima te dni še kako dober razlog za neskončno srečo, saj se je družinici pridružil skoraj štiri kilograme težek deček, ki sta ga Ivjana in njen Rok poimenovala Kras. Malega korenjaka se je najbolj razveselila dveletna sestrica Vila, Ivjana pa nam je zaupala, da je porod minil ekspresno hitro. Rodila je namreč v 28 minutah. »Če bi šla 15 minut pozneje od doma, bi najverjetneje rodila kar doma ali na cesti, saj smo se peljali od Velenja do Celja. Zvilo me je tik pred porodno sobo in za las je manjkalo … Takoj sem morala leči in potiskati,« je v smehu povedala radijka, ki pravi, da je bila njena druga porodna izkušnja noro dobra, tudi zato, ker se je na porod odlično pripravila z akupunkturo in pitjem malinovega čaja. »Res sem imela srečo, o intenzivnosti bolečine pa raje ne bi govorila. Če vas bo kdaj zanimalo, koliko zvezd je na nebu, vprašajte mene. Vse sem videla in preštela,« je v smehu še povedala ponosna mama, ki se odlično počuti.