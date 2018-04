Indira: Dala bi si dvigniti prsi

… bila Donald Trump, bi nehala varati svojo ženo in bi večkrat obiskala Slovenijo.



… imela čarobno paličico, bi spremenila to, da čokolino in sladkarije ne bi redili.



… ujela zlato ribico, bi si zaželela, da bi ostala tako srečna, kot sem zdaj, in da se ne bi nič spremenilo.



… zadela jackpot, bi se z Maticem preselila na Maldive v eno od hišic na morju.



… imela na izbiro en lepotni poseg, bi si dala dvigniti prsi, da mi nikoli več ne bi bilo treba nositi modrca.



… bila nevidna, bi šla na živce vsem zlobnim ljudem.



… bila moški, bi znala razumeti ženske.



… se še enkrat rodila, bi naredila iste napake, da bi se naučila ceniti življenje.



… bil to zadnji dan mojega življenja, bi ga preživela z najdražjimi in bi se najedla čokolina, da bi na koncu umrla od sitosti.



… bila žival, bi bila delfin.



… bila pravljična junakinja, bi bila Pepelka.



… bila zgodovinska osebnost, bi bila princesa Diana.



… bila bog, bi spremenila vse ljudi v pozitivne osebe, revnih pa ne bi bilo.



… šla na samotni otok, bi s sabo vzela neomejeno količino čokolina, radio in ležalnik.



… lahko napisala knjigo o svojem življenju, bi jo. Če seveda ne bi živela v Sloveniji, kjer je večina ljudi takšnih, da te na vsakem koraku obsojajo.



… me poslušali vsi ljudje tega sveta, bi jim povedala, naj si upajo sanjati na veliko in potem to tudi uresničiti.