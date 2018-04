Hvala, ne! odmeva

Vas je ponoči v Ljubljani prestrašil hrup?

LJUBLJANA – Prebivalce Ljubljane je že večkrat sredi noči prebudil glasen hrup. Tudi včeraj malce pred polnočjo so na twitterju pisali o nenavadnem in motečem zvoku. Kot že večkrat pred tem je tudi tokrat toplarna spuščala odvečni pritisk, pri tem pa je nastajal neprijeten zvok, ki se je slišal vse do Črnuč. Prisluhnite, kakšen je bil