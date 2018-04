Franc Kangler: Nimam konkurence!

Borut Pahor je nedvomno začetnik šaljivih in bizarnih objav na instagramu, za katere mu številni očitajo, da se pač ne spodobijo za predsednika države. Sledil mu je minister Karl Erjavec, zdaj pa se s svojim profilom baha tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Tema večine njegovih objav so živali, ki jih vzreja na svoji kmetiji, poleg koz in pujskov pa je ponosen tudi na svojega osla Bobija. »Nekaj časa nazaj je v Sloveniji potekala razprava o tem, kdo je kralj instagrama. Ali je to gospod Pahor ali gospod Erjavec? Mislim, da midva z Bobijem nimava konkurence!« pravi Kangler, ki bo potreboval še veliko vaje, saj – roko na srce – njegove objave niso niti približno tako elegantne kot Pahorjeve.