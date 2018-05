FOTO: Ženski obraz Lada Bizovičarja

Lado kot nadvojvoda Harry. FOTO: Peter Giodani

Odigrati dve vlogi v eni sami predstavi ni mačji kašelj! FOTO: Mediaspeed

Multinadarjenije voditelj, komik, žirant oddaje Slovenija ima talent, sodnik v oddaji Zvezde plešejo, televizijski in gledališki igralec, povrhu pa si upamo trditi, da odlično razume ženske, še bolje pa se znajde v visokih petah in neudobnih oblačilih, zaradi katerih ženske stiskajo zobe, da bi lahko moški pasli oči na njihovih oblinah.O tem smo se lahko na lastne oči prepričali na premieri muzikala Orlando, ki govori o vsakršnih identitetah, tudi spolni, pod katero se po zgodbipodpisuje skladatelj. Lado v zgodbi tako odlično upodablja nadvojvodinjov ličnih damskih čeveljcih in neudobnem korzetu, po drugi strani pa mu odlično pristaja tudi lasulja nadvojvode. Sicer pa je Lado vajen takšnih in drugačnih preobrazb, v ženski opravi pa ga seveda tokrat nismo videli prvič.Oktobra 2016 se je namreč po središču Ljubljane sprehodil v visokih petah in v obleki, s katero sta skupaj sedela za žirantsko mizo šova Slovenija ima talent, ter pokazal svoje dolge noge. Ne, ker bi v tem užival, temveč ker je v oddaji izgubil stavo. Vendar je Lado dokazal, da zna in zmore, čeprav je pozneje priznal, da hoja v visokih petah ni mačji kašelj.