FOTO: Vojaška enota z Marsa?

Salome in Miha sta bila pričakovano glavna atrakcija večera. FOTO: Mediaspeed

V tem dolgočasnem slovenskem povprečju, ko se zdi, da je vsaka javna prireditev bolj podobna kmečki veselici, se vsake toliko pojavijo posamezniki, ki vnesejo vanje nekaj ekstravagance. Tokrat so se po rdeči preprogi sprehodili kar štirje znani, predvsem pa drzni obrazi in osupnili s svojimi nevsakdanjimi opravami. Na prvi pogled se je zdelo, da je na Zemlji pristala vojaška enota z Marsa in našim neiznajdljivim medijcem napovedala stilsko vojno. Poglavarkaje imela ob sebi fetišistično opremljenega varnostnika, pod osupljivo lateks opravo se je namreč skrival njen dobri prijateljOba sta našla navdih v New Yorku, kjer so tovrstni kostumi stalnica vsakega pompoznega dogodka. Tudi spletna senzacijaje iz 'velikega jabolka' dobila unikatno pokrivalo, ki jo je za en večer prelevilo v Meduzo. Igralkapa je idejo za svojo modno kombinacijo našla kar v Sloveniji in nas za trenutek spomnila na junakinjo iz Vojne zvezd. Samo še dve presti bi si obesila nad ušesi in bila bi zemeljska različica princese Leie. Pa naj še kdo reče, da naši zvezdniki ne premorejo domišljije in poguma.