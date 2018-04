FOTO: Sanjski tast in spolne igrače

Renato Lužar je za zdaj precej okorni Romeo. FOTO: Pro Plus

Zaslišanje leta

Postavna Doroteja Knehtl je Renata očarala, a ji delo v hlevu smrdi. FOTO: Pro Plus

Miši, požen'!

Mihael Kasaš - Miši je s svojo eterično zamaknjenostjo pravi magnet za dekleta, a to je tudi vse. FOTO: Pro Plus

Pa samo jezdil bi rad ...

Milan Medved je k sebi povabil tudi Rožo, ki pa mu ne pusti dihati. FOTO: Pro Plus

Pospravi svoj zaklad!

Simona Zgonec se za Jožeta bori na žive in mrtve. FOTO: Pro Plus

je kot edina ženska pravi zadetek, za njeno srce in grunt pa se bori en kandidat več kot pri drugih kmetih. A naša Vesnica ga vseeno biksa. Poročiš se z vso družino, ne le s svojo izbranko, pravi ljudska modrost. Tega se Vesna še kako zaveda, saj je njena romanca pravi družinski projekt. Ne samo da je starševski tribunal prebiral ljubezenska pisma njenih kupidov, naspominjajoči oče jim je ob prvem srečanju še bral levite s pištolo na mizi. Draga Vesna, čeprav je bil to v času avstro-ogrske monarhije ustaljen ženitveni protokol, danes to niso odlike sanjskega tasta! Je pa očitno na kmetiji bolj sanjski kot oče njen plišasti slonček z veliiikim rilcem, s katerim naj bi se osamljena poigravala. Čeprav se je snubcem ob njenih opolzkih namigovanjih razmahnila domišljija, pa vam le polagamo na srce, da na prvih zmenkih ne omenjajte svojega vibratorja.je prava zakladnica ljubezenskih spodrsljajev. Najprej smo sočustvovali z njim, ko ga je ena od deklet zaslišala kot policijski inšpektor. Vprašanja, kot so 'ali imaš gonorejo, hemoroide, uši, težave z alkoholom, drogami, nasiljem v otroštvu, si piroman, pedofil, zasvojen s pornografijo in kako hitro ti pride', namreč na zmenku niso spoznavna radovednost, ampak odjavna špica.Če smo tedaj še sočustvovali z ubogim fantom, pa smo bili že naslednjič neprijetno presenečeni nad tem, kako hitro je prevzel taiste gestapovske metode ob izpraševanju kandidatk. Delno je njegova vidna hiperinflacija samozavesti razumljiva, ni pa upravičena. Škoda, da brhke mladenke ob njegovem neprimernem in nezrelem vrtanju o spolnosti in paradiranju v kopalkah niso bile sposobne udariti z roko po mizi in mlečnozobega romea postaviti nazaj na realna tla. Morda pa se, po napovedniku sodeč, obeta prav to, saj je manekenka, ki je Renatu sicer zelo všeč, naznanila, da na kmetiji že ne bo opravljala kmečkih opravil. Kdor visoko leta, torej očitno sam kida svoj gnoj.Ničesar mu ne moremo očitati razen njegove eterične zamaknjenosti, počasnosti in neodzivnosti. Zdi se, kot da je Miši ves čas tako globoko v svojem svetu, da se mu še ob oblinah njegovih princes v glavi vrti samo setveni koledar. Nič ni narobe s tem, da božaš bolj počas', kot pravi Adi Smolar, bi se pa na zmenku, na katerem daje dekle vse od sebe za tvojo pozornost in semena, lahko odločneje odzval.Sedaj namreč nismo prepričani, ali išče partnerico ali kolegico za meditacijo. Nasvet za uspešno dvorjenje pa lahko potegnemo tudi iz instantne zagledanosti že izpadle Mišijeve strastne navdušenke nad tarot kartami Mojce Lubej. Prevelika pričakovanja in računi brez krčmarja so lahko v ljubezni pravi strup. Ne oporekamo, da se da začutiti na vodi, da je nekdo tvoja sorodna duša, a naj bo to prepričanje vseeno osnovano vsaj na drobcu realnih dejstev, saj je zelo nerodna reč, če se izkaže, da bi tvoj izbranec na koncu raje požrl kobilico kot uresničil tvoj scenerij.Prijeten in uglajen starejši gospod, ljubitelj in lastnik konj, si želi spremljevalko, s katero bi v mrzlih zimskih nočeh izdeloval gobeline, ki bi mu skuhala segedin in jezdila z njim. Čista podeželska idila, ki pa mu jo ves čas minira, za katero se zdi, kot da jo je izvežbala sama Al Kaida. Prekinja ga, mu skače v besedo, je pokroviteljska, ves čas ga izziva, mu dokazuje, da ni pravi moški, s taktikami izkušenega generala komandira vse okoli sebe in je kot ena tistih nadležnih agresivnih babnic, ki bi jih najraje mahnil, ko ne nehajo gnjaviti prodajalke, ker je zmanjkalo jajc.V nebo vpijoči nauk za obnašanje na zmenku je, da partnerja ne ponižujemo, ne nadvladujemo, ne vrtamo vanj, ko že krvavi, ne prekinjamo, mu ne ukazujemo itd. Edini primer, kjer lahko takšno vedenje deluje za nas, je pogajanje o meji s Hrvaško. Če bi poslali v boj Rožo, smo namreč prepričani, da bi nam sosedje takoj odstopili celoten Piranski zaliv in še pol Istre.Moški se radi kot pavi postavljajo s svojim premoženjem, kar ima svoj čar – ampak, s tem sta mišljeni štal'ca in krav'ca, ne pa tvoja pirha in hren. Razkazovanje kronskih draguljev na zmenku nežnejšega spola ne razvname, ampak odbije, torej pospravi svojo največjo skrivnost in se odloči, ali boš še naprej preprost in sramežljiv fant z bazenom ali bahavi samooklicani Adonis, ki ga rad pokaže povsod. Kar se tiče njegovih deklet, se lahko marsikaj naučimo od rdečelase, prodajalke v mesnici.Odločitev, da ga bo dobila, pa če potem takoj umre, je lahko precej spolzek teren. Če je Jože tudi sicer rad podrejen in potrebuje nadzor, vodenje in čim manj razmišljanja s svojo glavo, jo bo vzel in bosta srečna ter vedno preskrbljena z mesom in zelenjavo. Sicer pa je vredno upoštevati, da nekdo, ki nešportno ravna s konkurenco, spletkari in kaže jezik drugim dekletom, tudi do partnerja ne bo ravno čist kot solza in nedolžen kot Bambi.