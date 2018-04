FOTO: Sanjski dan Vesne Šošterič

Vesna Šošterič pred preobrazbo. FOTO: Miro Majcen/Pop TV

Prvič v življenju na sprehodu čez Ljubljanico

FOTO: Miro Majcen/Pop TV

Takšna kot še nikoli

Sprva malce zadržano, a sila simpatičnoje že zjutraj v centru prestolnice pričakal frizer. Njegovo izurjeno oko je nemudoma ocenilo, kakšno spremembo potrebujejo lasje marljive Korošice. »Skrajšali jih bomo in uredili gostoto, da podaljšamo okrogel obraz. S prameni pa bomo videz še malce popestrili in pomladili. Če so lasje pravilno postriženi, tudi doma ni težko pričarati lepe pričeske,« je pojasnil. Ko je Vesna po mojstrskem striženju in nato še barvanju v ogledalu zagledala novo pričesko, so se ji zaiskrile oči, usta pa so se ji razlezla v širok, zadovoljen nasmeh.Za daljše občudovanje nove podobe ni bilo časa, saj jo je na drugem koncu mesta že pričakovala vizažistka. A ker je bila Vesna tokrat prvič v centru Ljubljane, ji je ekipa kratek obisk še malce polepšala. Da bi ujela malce mestnega utripa, so se z njo sprehodili tudi čez Ljubljanico, nato pa so jo s taksijem, tudi to je bilo zanjo prvič, zapeljali skozi center. Ličenje se je tako začelo z zamudo, a gostiteljski ekipi ni tega nihče zameril. Seveda je Vesno s prostranostjo in trgovinami presenetilo tudi mesto nakupov. V dopoldanskih urah je bilo tam k sreči precej prazno, sicer bi skromna junakinja šova, ki se je medtem že sprostila in malce razgovorila, lahko na lastni koži občutila, kako zelo znana je pravzaprav. Sama se tega namreč sploh ne zaveda. A Ljubezen po domače je resnično zelo priljubljen šov, zato bodo njegovi ustvarjalci poleti snemali že tretjo sezono. Kandidatov, ki si želijo na ta način najti pravo osebo zase, pa je že sedaj res veliko. Kar seveda ne preseneča – ljudje so malce izgubili predsodke glede takšnega načina iskanja partnerja, tisti, ki živijo in delajo na kmetijah in domačijah, pa praviloma nimajo dosti časa in s tem možnosti za iskanje ljubezni. Njihov vsakdan je zelo deloven, večinoma so od jutra do mraka zaposleni s skrbjo za zemljo, živino, pridelke. Zato Vesninim 34 letom navkljub ne čudi, da si še ni utegnila niti podrobneje ogledati Ljubljane, kaj šele oditi na morje ali kaj podobnega, kar je za večino njenih vrstnikov povsem samoumevno.Na kozmetični stol je sedla z zanimanjem, kaj vse jo čaka, in vizažistka je ni razočarala. Že po prvih nanosih vlažilnih in hranilih preparatov ter barvne podlage je bilo mogoče opaziti veliko razliko – Vesna, ki ji obraz sicer dnevno 'ličijo' sonce in ostale za kožo ne najprijaznejše razmere, se je dobesedno pomlajevala pred našimi očmi. Malce smo se zaklepetali, pa je imela že povsem nov obraz. Dobila je svežino, potemnjene obrvi so poudarile iskrive, tople oči. Sledili so še senčilo za veke, balzam za ustnice, šminka. Ko je vizažistka po slabi uri končala, smo bili presenečeni vsi, najbolj pa prav Vesna, ki se še ni videla takšne. Sledilo je še sklepno dejanje, Vesna si je s pomočjo in nasveti vizažistke Barbare Žgalin izbrala nova mladostna oblačila. Odločila se je za športni slog, ki ji je bližji, z veseljem pa se bo tako uredila tudi v domačem okolju. Poskusila je tudi nekaj oblekic in se z zanimanjem ogledala vanje, na koncu pa je vendarle oblekla hlače, v katerih se najbolje počuti. Ko se je postavila pred objektiv, je mladostno zasijala v svoji sreči. Vesna je namreč, to vam že lahko zaupamo, srečno zaljubljena in ljubljena. In kako ji je bila všeč njena končna podoba? »Ta dan mi res veliko pomeni. Vidim, da sem tako urejena povsem drugačna. Zelo mi je všeč, celo počutim se drugače. Zdaj bom spremenila svoj stil,« je še povedala, ko se je nasmejana zahvalila ekipi za res nepozaben dan.