FOTO: Miki Šarac v objemu z nekdanjo partnerko

Miki z najmlajšo hčerko Dino, nadarjeno mlado plesalko in dijakinjo umetniške gimnazije. FOTO: arhiv Suzy

Zdi se, kot da so bridka čustva, ljubosumje, podtikanja, maščevalnost in podobna čustvena prtljaga krepko zasidrana v najgloblje dele duš Slovenc in Slovencev. Na srečo pa poznamo tudi svetle izjeme, ki v zakonu ne vztrajajo zaradi okolice, temveč srečo najdejo drugje, se osvobodijo spon, ob vsem tem pa z nekdanjimi partnerji ostajajo v dobrih odnosih in starih zamer ne vlečejo v nedogled. Eden takšnih je tudi glasbenik in menedžer, ki smo ga pred kratkim srečali na zabavi, ki je praznoval abrahama.Miki, ki se mu je pred meseci rodil sinček, je tudi tokrat dokazal, da je pravi kavalir, saj je brez težav v prijateljski objem stisnil svojo nekdanjo partnerko, s katero ima tri otroke – sinain hčerkiter, ki se je edina od njegovih otrok udeležila zabave, saj sta z Vlahovičevonajboljši prijateljici od mladih nog. Lep odnos in medsebojno spoštovanje sta Mikijev recept za srečo na zasebnem področju, mi pa si želimo le, da bi bilo v naši mali, a na trenutke še vedno nekoliko zaplankani deželici več takšnih modernih družin, kot je Mikijeva!