FOTO: Iz Usodnega vina na modno brv

Igralec Klemen Janežič se je preizkusil že v številnih vlogah, še zdaleč pa ne v vseh. Nazadnje je videl, kako je, če se za en večer preleviš v profesionalnega manekena. Po brvi se je sprehodil v kolekciji Ludus, ki jo ustvarja makedonski oblikovalec Dragan Hristov​, in presenetil z odličnim nastopom ter prepričljivim videzom. V zakulisju je pridno vadil hojo in značilen manekenski pogled, saj ni želel izpasti preveč zelen. Svoj debitantski nastop je opravil z odliko, nam pa je zaupal, da se kot igralec rad podaja v neznane izzive. »Dobro si je širiti spekter, kajti nikoli ne veš, kdaj ti določena izkušnja koristi za kakšno vlogo. Nekaj pozitivne treme ali bolje rečeno vznemirjenja je bilo prisotnega, ampak sem se zbral in zakorakal po brvi,« smo izvedeli iz prve roke. A to ni bil njegov zadnji tovrstni angažma, saj se bo ravno danes, v petek, predstavil še v butiku Pentlja, kot model uradnega showrooma, nekakšne prodajne predstavitve večine kolekcij s tedna mode.