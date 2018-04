Ekskluzivno s Severino: Imela bom še enega otroka

»Občudujem mame z več otroki.«

Že v petek popoldne so se organizatorjem največjega slovenskega modnega dogodka malce zašibila kolena, ko je postalo znano, da se boodzvala povabilu znamke čevljev, katere zaščitni obraz je že več let. S pevko se poznava še iz časov, ko smo Sestre aktivno nastopale, zato sem se srečanja neizmerno veselil. V zaodrje je vstopila tik pred začetkom predzadnjega sklopa revij in čas se je za trenutek ustavil. Nihče se ni mogel nagledati njene lepote in se načuditi milini ter prijaznosti, ki jo izžareva ta karizmatična ikona. Polaskalo mi je, ko je tudi ona izrazila navdušenje, da se srečamo po toliko letih, in me prosila, naj ji delam družbo. Z veseljem sem sprejel mamljivo ponudbo. Sedeti v prvi vrsti ob največji zvezdi na Balkanu je edinstvena dogodivščina, in res mi ni bilo hudega ob spremljanju novih kolekcij. Med odmorom mi je pokazala nove fotografije za pomlad-poletje 2018, saj so jo pri Massu še enkrat vključili v kampanjo. Poleg tega pa se je kot vsaka dobra mamica pohvalila s posnetki svojega sinčka, ki ji je zelo podoben. »Je pravi srček, tako čustven in ljubeč. Nenehno nekaj ustvarja, zelo rad se pogovarja in mi lepša dneve s svojim čudovitim nasmeškom,« je komaj zadrževala solze ob strmenju v telefon, na katerem je žarel njen šestletnik.