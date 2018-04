Dvojno slovo družine Bitenc: najprej hči, potem oče

V svojih opevanih vlogah je že neštetokrat umrl, najpogosteje v bitkah. Zadnja je bila žal usodna. FOTO: Kinoteka



Več si lahko preberete v aktualni številki revije Suzy.

Žalost je toliko večja, saj je le nekaj dni pred njim zapustila svet njegova hči Marina, kar je le še poglobilo družinsko tragedijo. Ni Slovenca, ki ne bi poznal filmskega guruja z najobsežnejšim opusom.je v svoji veličastni karieri zaigral v več kot 230 vlogah, filmskih in gledaliških, tako doma kot v tujini, in se zapisal med legende. Pri častitljivih 95 letih pa ga je izdala bolezen, saj je na začetku leta prebolel zahrbtno pljučnico.Vzela mu je preveč moči, da bi si opomogel, in tako smo ga lahko nazadnje videli ob slavnostni premieri ljubljanske opere Lepotica in zver. Zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga morali hospitalizirati, kar je močno potrlo njegovo hči, ki je skrbela zanj vse do zadnjega. Po slavnem očetu je podedovala ljubezen do filma in eleganco, zato ni presenetljivo, da jo sodelavci na Pop TV, kjer je delala kot montažerka, opisujejo kot pravo damo in veliko svetovljanko.