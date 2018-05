Denise Dame: škandalov še ni konec

Rojstna karta Denise Dame.

Ascendentu in Sonce sta v levu, zato ima močno potrebo po izpostavljanju, pojavljanju na odru, v ospredju, da se pokaže, se jo ceni in je pomembna, vidna, občudovana. Luna je v škorpijonu, ki dodaja zagrizenost, strastnost, jekleno vztrajnost pri vsem, česar se loti. Jupiter v 3. hiši komunikacije kot vrh spodbudnega lotosa podpira komunikacijske veščine. Na vrhu 3. hiše je tudi Mars, kar pomeni, da ne odneha in se bori za svoj prav, tudi v karieri, saj je Mars vladar le-te. Venera je v 11. hiši javnosti, v dvojčkih, kar pomeni, da se uveljavlja z nastopanjem o ženskih, modnih, z Venero povezanih temah. Vendar sta Mars in Venera v kvadratu, kar prinaša neskladje, pretiravanje. Aspekt je težaven tudi v odnosih. Njegovi lastniki se spopadajo z neravnovesjem v partnerstvu. Običajno imajo veliko partnerjev. Spolnosti je lahko preveč ali je sploh ni, če se z nekom ujemajo v postelji, se ne po značaju in obratno. Če to prenesemo še na poslovno področje, gre za nezmernost pri poudarjanju ženskih čarov in zapeljivosti. Jupiter na vrhu hiše ljubezni kaže, da ji snubcev ne manjka, ker je dobro postavljen, ji odpirajo vrata in so njeni dobrotniki, tudi denar lahko pride prek njih. Z Venero v dvojčkih je spogledljiva, igriva ter težko osredotočena na enega moškega. Z vodnarjem na vrhu hiše partnerstva bo tudi stalna zveza odprta, saj potrebuje veliko svobode. Kje se je torej zapletlo? V 6. hiši vsakdanjega dela sta na isti stopinji Uran in Neptun.Prvi označuje moderne tehnologije in napredne delovne ideje, vendar Neptun zamegli jasno presojo. Poveča idealizem, da se človeku zdi, da živi rožnate sanje, nima pa stika z realnostjo. Ne zna presoditi, katere zamisli so pretirane, preveč nenavadne, drzne, nespremenljive, v očeh drugih nore. Prav ta konjunkcija je bila aktivirana ob nedavnem pripetljaju – tr. Pluton in Mars sta sprožila notranji bes in nepremišljeno, impulzivno akcijo brez trezne presoje. Neptun nam namreč zamegli sliko in stvari vidimo in doživljamo po svoje. Ker je tudi planet omame, ni bila izključena kakšna kapljica preveč. Sicer jo čaka zelo aktivno leto. Verjetno to ni bil zadnji škandal, saj pr. Luna vstopi v tehtnico in pride na Mars. To pomeni, da bo nekajletna tema usklajevanje v odnosih in da lahko jeza spet spontano izbruhne na plan. Tr. Saturn v 6. hiši dela ji bo s kvadrati ponagajal, osuši lahko finančni pritok ter prinese ovire pri delu. Na vse to se bo odzvala z glasnim (javnim) uporom, saj bo tr. Uran v 10. hiši kariere v T-kvadratu S Soncem in Luno. Še bo opozarjala nase na nekonvencionalne načine, vsaj še štiri leta, dokler bo pr. Sonce še v levu. Mrki bodo naslednji dve leti tresli karto ter prinesli spremembe. Ker padejo na partnersko os ter natalno in pr. Venero, tr. Jupiter pa gre v hišo ljubezni, se bo veliko dogajalo na tem področju. Se pa ji lahko začenja odpirati še druga donosna poslovna smer, skrita pred javnostjo, pobarvana z Venerinimi temami, saj je vrinjeno znamenje v biku.