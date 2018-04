Dejan Krajnc: Pretipal bi vsak del svojega telesa

… bil Donald Trump, bi obiskal Slovenijo in v Sevnici preživel nekaj čudovitih dni.



… imel čarobno paličico, bi bil Harry Potter in bi začaral vse zlobne ljudi.



… ujel zlato ribico, bi želel, da mi izpolni več kot samo eno željo.



… zadel jackpot, bi takoj odšel na zelooo dolg dopust nekam zeeelo daleč.



… imel na izbiro en lepotni poseg, bi se pozanimal, ali je mogoče dobiti radiatorčke brez treninga.



… lahko, bi preživel noč s širšim izborom deklet za miss sveta. Razlaga ni potrebna.



… bil ženska, bi pretipal vsak del svojega telesa.



… se še enkrat rodil, bi igral več inštrumentov.



… bil to zadnji dan mojega življenja, bi skočil z letala brez padala.



… bil pravljični junak, bi bil Robin Hood. Kradel bi bogatim in dajal revnim.



… bil zgodovinska osebnost, bi bil Ahil. To je pravi moški.



… šel na samotni otok, bi s sabo vzel lepo in

inteligentno dekle.





»