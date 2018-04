Alfa in omega se po 18. letih poslavlja od države, odhaja v predavalnico

Celih 18 let je bila Ksenija Bendetti na čelu slovenskega protokola. O njenem delu govorijo v samih presežnikih, saj ni nikoli izražala politične pripadnosti. Je ena redkih, ki je nenehno služila državi, zato je javnost z žalostjo sprejela njen odhod. Vendar pa so hkrati pred odločno Primorko novi podvigi, saj se podaja za kateder, in sicer kot predavateljica poslovnega bontona na koprski Pedagoški fakulteti, s tem pa bodo na svoj račun prišli njeni študentje. Zadnji tedni so bili zanjo še posebej težki, kajti posloviti se od svoje ekipe je boleče, več tednov pa je bila tudi brez moža Borisa Cavazze, ki je v Italiji snemal film. Na srečo ji odločitve ni bilo treba sprejeti čez noč in sta se lahko o vsem že prej pogovorila, do 1. oktobra pa bo uredila še zadnje podrobnosti ob predaji najpomembnejše postranske stvari na svetu, kot je poimenovala protokol.