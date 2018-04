Znaki, da je vaše telo preobremenjeno s strupenimi snovmi

Vsak dan prihajamo v stik s strupenimi snovmi, ki se počasi, a vztrajno nalagajo v telesu. Kaj pa najbolj zgovorno priča o tem, da je čas, ko bo treba spremeniti način življenja ter tako organizmu pomagati pri razstrupljanju? Akne in druge težave s kožo Prehrana, v kateri prevladujejo predelana živila, kot so salame, omake, vnaprej pripravljeni obroki, in jedi, bogate s sladkorjem in z nezdravimi maščobami, v telesu izzovejo vnetne procese, ki se velikokrat kažejo kot nečista, na videz utrujena koža, polna aken in mozoljev. Kronična utrujenost Kronična utrujenost in pomanjkanje koncentracije sta nedvomno jasno sporočilo, da je vaše telo preobremenjeno s strupenimi snovmi. Če zjutraj težko vstanete in ste čez dan kljub primerni količini spanja zaspani, poskrbite, da boste s primernim načinom življenja v telo vnašali manj toksičnih snovi. Pogosti glavoboli Če boste zvečer pretiravali z alkoholom, se boste zjutraj zagotovo prebudili z glavobolom. Kajti ta ni le znak dehidracije, temveč tudi preobremenjenosti telesa s toksini. Seveda vir teh ni vedno le alkohol, ključno pri celotni zgodbi je, da ne gre za močne glavobole, temveč topo, neprijetno bolečino, ki običajno ne mine, dokler se telo ne spočije od neprimerne hrane in pijače. Splošna kronična bolečina Kronična bolečina, ki se lahko pojavi v vratu, hrbtu ali sklepih, je posledica vnetja, ki ga v telesu izzovejo v njem nakopičeni toksini. Običajno gre z komaj zaznavno bolečino, ki kljub temu dovolj zgovorno priča, da je vaš organizem v stiski. Težave s spanjem Če zvečer nikakor ne morete zaspati, se zbujate sredi noči in le težko zaspite nazaj, za kar ni očitnega vzroka, so za težave odgovorni v telesu nakopičeni strupi. Pomagali bodo več telesne aktivnosti in primerna hidratacija ter živila, ki bodo zadeve v organizmu povrnile v normalno stanje. Neprijeten vonj telesa Naj se ta kaže kot slab zadah ali kot izrazit vonj znoja, zanj so krive bakterije in toksini, ki se nalagajo v ustni votlini in na koži. Pomanjkanje energije in depresija Pomanjkanje energije, utrujenost, glavoboli negativno vplivajo na počutje, in če so prisotni daljši čas, vodijo v malodušje ter depresijo, kar pa je mogoče izboljšati s preprostimi spremembami življenjskega sloga, na prvem mestu z umestitvijo več svežih živil v prehrano ter z redno vadbo. Hormonsko neravnovesje in slab libido Vzroke za preobremenjenost telesa s strupenimi snovmi so tudi razne kemikalije, ki jih vanj vnašamo, saj se nahajajo v najrazličnejši embalaži. Te negativno vplivajo na ravnovesje hormonov, tudi spolnih in s tem na libido. Podočnjaki in utrujene oči Če ne spite dovolj in niste pozorni na primerno prehrano ter ste izpostavljeni stresu, se slej ko prej pod očmi narišejo temni podočnjaki. Pijte več vode in si vzemite čas za počitek ter preverite zdravje ledvic, saj so vsi ti simptomi lahko posledica nepravilnega delovanja tega organa. Nepremagljive maščobne obloge na trebuhu Izjemno trdovratne maščobne obloge na trebuhu, ki se jih nikakor ne morete znebiti, so lahko posledica zakisanosti organizma, ki ga morate alkalizirati. V ta namen pijte več tekočine, denimo sadne vode, ki jo pripravite iz dveh litrov vode, ene organske oprane in narezane limone in ene žličke himalajske soli. Sestavine zmešajte in jih v hladilniku pustite vsaj osem ur. Na tešče popijte vsaj dva kozarca te vode.