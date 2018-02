Živila, ki varujejo pred okužbami sečil  

Hrana, ki jo uživamo, vpliva na količino in rast bakteriji v našem urinalnem traktu. Zato bi morali tisti, ki so podvrženi okužbam sečil, določena živila večkrat umestiti na svoj jedilnik.

Zavezniki polifenoli

Kot so s svojim raziskavami dokazali znanstveniki z medicinske šole univerze Washington, je urin nekaterih posameznikov odpornejši na škodljive mikroorganizme, kajti v njem so določene spojine iz hrane, ki zavirajo pretirano množenje neprijaznih bakterij.

Nutrijenti, ki pomagajo telesu v zaščiti pred tovrstnimi okužbami in pospešujejo njihovo zdravljenje, se imenujejo polifenoli. To so močni antioksidanti, ki telo varujejo pred mnogimi vnetnimi procesi in so nepogrešljivi tudi pri preprečevanju okužb sečil.

Živila z visoko vsebnostjo antioksidantov so:

Sveže borovnice ali nesladkan borovničev sok.

Brusnice in nesladkan brusnični sok.

Navadni jogurti.

Črni čaj.

Temna čokolada.

Da bi ohranili zdravo pH vrednost urina in tudi tako preprečili pretirano razmnoževanje bakteriji, se v času prebolevanja okužbe izogibajte gaziranim pijačam in hrani z visokim deležem živalskih beljakovin.

Nepogrešljiva vitamina

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da prehranski dodatki z vitaminom C v okužbe lahko še poslabšajo, ne velja pa to za hrano, ki je naravni vir tega vitamina, kamor sodijo citrusi, ohrovt, brstični ohrovt, kivi, paprika in brokoli.

Poleg vitamina C, je za preprečevanje in premagovanje okužbe nepogrešljiv tudi vitamin A, ki se nahaja v korenju, sladkemu krompirju in meloni.

Moč česna

V svojo prehrano obvezno umestite česen, saj je znan po svojem protibakterijskem delovanju in je močan naravni antibiotik ter uspešno premaguje različne okužbe, tudi okužbe sečil.