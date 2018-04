Zdrava prehrana ne more izničiti učinka soli

Znanstveniki z Imperial kolidža v Londonu in univerze Northwestern so analizirali prehrano več kot 4000 odraslih oseb v starosti od 40 do 59 let, živečih v Združenih državah Amerike, v Veliki Britaniji, na Japonskem in Kitajskem. Pri tem so dokazali, da imajo posamezniki, ki dnevno zaužijejo preveč soli, povišan krvni tlak ne glede na to, kakšna je sicer njihova prehrana.

Izsledke študije so pred nedavnim objavili v časopisu Hypertension, strokovnjaki pa na podlagi teh dognanj opozarjajo, da je treba več pozornosti namenjati vnosu soli. Pogost in pogosto usoden Povišan krvni tlak je v sodobnem svetu izjemno pogost in poveča tveganje za številne bolezni, med katerimi sta tudi srčna in možganska kap. Gre za posledico več dejavnikov, med drugim nanj vplivajo starost, prekomerna teža in povečan vnos soli, vitamini in minerali iz sadja in zelenjave pa naj bi pozitivno vplivali na zdravje krvnih žil in s tem na uravnavanje krvnega tlaka.



Do nedavnega je veljajo prepričanje, da je z vnosom velikih količin sadja in zelenjave mogoče izničiti tudi negativne učinke, ki ga ima na telo velik vnos soli. Ta živila res lahko vplivajo na zniževanje krvnega tlaka, ki je posledica drugih dejavnikov, kot pa dokazuje zadnja študija, ne izničujejo vpliva soli na zdravje srca. Nemočno sadje Med njenim potekom so znanstveniki sodelujočim jemali vzorce urina, spremljali njihovo težo ter krvni tlak. V vzorcih urina so proučevali koncentracijo natrija in kalija. Natrij je glavna sestavina soli, kalij, ki je med drugim prisoten v zeleni zelenjavi, pa je povezan z zniževanjem krvnega tlaka. Na podlagi meritev so zaključili, da je bila očitna povezava med pretiranim vnosom soli, povečano količino natrija ter višjim krvnim tlakom tudi pri osebah, ki so s prehrano zaužile veliko kalija in drugih, v sadju ter zelenjavi prisotnih hranljivih snovi, ki sicer nanj vplivajo pozitivno.



V študiji se je izkazalo, da povprečen vnos soli znaša 10,7 grama dnevno. V Veliki Britaniji je ta 8,5 grama, v ZDA 9,6, na Kitajskem 13,4 in Japonskem 11,7 grama. Pomaga le manj soli Queenie Chan, vodja raziskave, je povedala, da ti rezultati jasno kažejo, kako pomembno je zmanjšati vnos soli: »Trenutno je svet v globalni epidemiji pretiranega vnosa soli in povišanega krvnega tlaka. Naša raziskava dokazuje, da učinkov natrija na srce in ožilje ni mogoče zmanjšati z zdravo prehrano in da je edina zaščita manjši vnos te začimbe, ki naj ne bi presegala petih gramov dnevno. Ker velik del soli v naši prehrani izhaja iz predelanih živil, tudi proizvajalce pozivamo k temu, da bi zmanjšali njen delež v svojih izdelkih.«