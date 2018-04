Zakladnica vitaminov, mineralov in okusa

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nikar ne zavrzite zelenih listov.

Po vsem svetu je priljubljena, vzroki za njeno priljubljenost so preprosti in očitni: bogastvo okusa in obilica hranil. Vsebuje veliko vlaknin, vitaminov A in C pa tudi K, omeniti velja še vitamine E in skupine B: tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), piridoksin (B6) in folno kislino (B9). Tudi minerale vsebuje, omenimo kalij, kalcij, natrij, železo, fosfor, magnezij pa tudi selen, mangan in fluor. Mlada čebula vsebuje tudi kvercetin, ki se ponaša z močnim antioksidativnim in protivnetnim delovanjem. Več hranil je v presni, surovi mladi čebuli kot termično obdelani, a če jo boste le na kratko pokuhali, ne bo izgubila veliko hranil. Ne le v belih glavicah, uživajte tudi v zelenih listkih, saj je v teh še več hranil kot v belemu delu. Za primer: v kilogramu glavic mlade čebule je 8,5 grama vitamina C, v zelenih listih pa okoli 38 gramov.V ljudskem zdravilstvu zavzema mlada čebula posebno mesto, saj vsako od hranil po svoje prispeva k ohranjanju in krepitvi našega zdravja. Denimo, ohranja zdravje oči. Mlada čebula vsebuje karotenoide, denimo vitamin A, lutein in zeaksantin, ki imajo pomembno vlogo za zdravje oči. Redno uživanje lahko prepreči pojav makularne degeneracije, trdijo raziskovalci z univerze v Marylandu. Tudi zobem in kostem koristi; vsebuje vitamin K, ki pomaga telesu izkoristiti kalcij, mineral, ki je potreben za zdrave kosti. Vitamin C spodbuja tvorbo kolagena, ki čuva kosti, njegovo pomanjkanje pa lahko povzroči motnje mišično-kostnega sistema. Skrbi tudi za zdravje srčno-žilnega sistema, saj naj bi preprečevala nastanek krvnih strdkov ter mašenje žil in trombozo; že omenjeni kvercetin naj bi preprečeval aterosklerozo pa tudi vnetja, zlasti blagodejen naj bi bil pri artritisu, že stoletja se v ljudski medicini mlada čebula uporablja za blaženje vseh vrst oteklin, niža visoko raven sladkorja v krvi in slab holesterol, skrbi za zdravje prebave, saj spodbuja izločanje prebavnih sokov, krepi delovanje črevesja. Skrbi tudi za mladosten videz, saj pospešuje proizvodnjo kolagena, ter spodbuja rast las: iz stebelc iztisnite čim več soka in ga vmasirajte v lasišče, pustite 15–20 minut ter sperite. Rezultat naj bi bil po raziskavi, objavljeni v publikaciji Journal of Dermatology, opazen že v enem mesecu!