Vitaminska bomba za prerojeno presnovo

Sestavine

dva litra vode

čajna žlička sveže naribanega ingverja

kumara srednje velikosti

limona

12 listkov mete

Priprava

Zakaj pomaga?

Res je, na tržišču je veliko vitaminskih vod, ki pa so jim neredko dodani tudi sladkor in različni konzervansi. Če imate te okusne pijače radi, si tako, ki vam bo zagotovila spomladi še kako potrebne vitamine in minerale ter bo hkrati poskrbela za ploski trebuh, pripravite doma.Limono in kumaro narežite na tanke rezine. Če imate na voljo pridelke organske pridelave, jih pred tem samo operite in ne lupite. Rezine stresite v steklen kozarec in ga napolnite z vodo. Postavite ga v hladilnik in ga v njem pustite vsaj osem ur. Vsebino občasno premešajte.Sestavine imajo izjemno blagodejen vpliv na prebavo.Limona vsebuje veliko vitamina C in spodbuja delovanje jeter, organa, ki je zaslužen za čiščenje organizma.Kumare vsebujejo 90 odstotkov vode in so prav tako zaslužne za razstrupljanje.Ingver blaži prebavne težave, krepi odpornost in zmanjšuje količino slabega holesterola v krvi.Meta spodbuja presnovo maščob, pripomore k izločanju strupenih snovi in blaži prebavne težave.