Štirje najpogostejši vzroki za glivična vnetja intimnih predelov

Glivična vnetja intimnih predelov so med najpogostejšimi ginekološkimi težavami nežnejšega spola, do katerih največkrat vodijo vsakodnevne navade in jih je zato v veliki meri mogoče preprečiti.



Prisotnost gliv v organizmu je sicer povsem normalna in običajna. Glive iz rodu kandida so pogosto del mikroflore ženskih intimnih organov in pri več kot polovici ne predstavljajo nobene težave. Obstaja več vrst kandide, najpogostejša je Candida albicans. Ta je vzrok za 80 do 90 odstotkov okužb rodil in spolovila. Najpogostejši simptom glivičnega vnetja intime je srbenje, lahko pa je prisotna tudi bolečina med uriniranjem ali spolnim odnosom. Čeprav je težava običajno večplastna, je možnost zanjo mogoče zmanjšati z izogibanjem navadam, ki tveganje zanjo povečajo. Pogosto uživanje hrane, ki vsebuje kvas ali veliko sladkorja V resnici ne gre za mit. Z uživanjem s kvasom in sladkorjem bogate hrane te snovi pridejo v kri in po njej v intimne predele. Glivicam, ki so ob prekomernem množenju krive za vnetja, pa najbolj odgovarja prav sladko okolje. Če ste dovzetni za te okužbe, bodite zmerni pri uživanju slaščic, kvašenih izdelkov, alkoholnih pijač in tudi sira s plemenito plesnijo. Pogosto jemanje antibiotikov Antibiotiki so pri zdravljenju nekaterih bolezni nepogrešljivi, a na drugi strani s svojim delovanjem porušijo naravno bakterijsko floro, ki skrbi za pravilno kislost vagine. Kadar je to ravnovesje porušeno, se poveča tveganje za prekomerno rast gliv, ki povzročajo vnetja. Jemanje nekaterih vrst kontracepcije Glivične okužbe so pogostejše pri nosečnicah in ženskah, ki uporabljajo hormonsko kontracepcijo. Priporočljivejše so tabletke z manjšim odmerkom estrogena in s probiotiki bogata hrana. Nošenje preozkih in mokrih oblačil Glivice se prekomerno namnožijo v toplem, vlažnem in premalo kislem okolju. Kadar je spolovilo stisnjeno v ozka oblačila in ne more dihati, se na njem ustvarijo idealni pogoji za razmnoževanje neprijaznih gliv. Nosite zato udobna, zračna oblačila iz naravnih materialov, po izdatnem znojenju ali kopanju v bazenu pa se preoblecite v sveža, suha oblačila.