Sodobni otroci spijo premalo

Otroci, ki jih je strah teme, pogosto spijo pri prižgani lučki. Čeprav večina staršev meni, da to slabo vpliva na spanec, strokovnjaki tolažijo, da blaga svetloba iz svetil ne ovira počitka malčkov. Vzrok za vse slabši spanec mladeži je treba iskati drugje, in sicer v večernem igranju s pametnimi telefoni ter z drugimi napravicami, ki oddajajo močno modro svetlobo. Ta namreč ovira nastajanje melatonina, hormona spanja, v možganih. To je hormon, ki je zaslužen za uravnavanje notranje ure, lakote in sitosti, varuje pred srčno-žilnimi boleznimi in blaži učinek prostih radikalov. Staršem v razmislek Študija ameriške univerze Kolorado je pokazala, da so za vpliv te svetlobe najdovzetnejši prav predšolski otroci. V njej se je izkazalo, da je bila v možganih otrok, starih od tri do pet let, že po desetih minutah zrenja v telefon pred spanjem ustavljena proizvodnja melatonina, stanje v možganih pa je ostalo enako še eno uro po tem, ko so telefon ugasnili, zato je bila znatno ogrožena kakovost spanja.



Strokovnjaki zato opozarjajo na nevarnost uporabe pametnih telefonov in tablic, ki so dostopni vse mlajšim otrokom in rušijo njihov spalni ritem. Zlasti v večernih urah so ti izpostavljeni viru močne svetlobe, ki je tik pred njihovim obrazom, kar negativno vpliva na spanje. V najhujšem primeru to lahko privede tudi do depresije in drugih kroničnih, s pomanjkanjem spanca povezanih bolezni. Pred spanjem brez napravic »Izpostavljenost modri svetlobi postaja v sodobnem času velika težava, saj ovira fiziološke spremembe, do katerih v telesu pride tedaj, ko se zmrači. Tako je ogrožena kakovost spanja, pojavijo se tem povezane psihične ter fizične težave,« opozarjajo strokovnjaki in svetujejo vsem, naj vsaj uro pred spanjem odložijo telefon. Zlasti to velja za predšolske otroke.