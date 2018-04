Šest najpogostejših napak med zajtrkom

Zajtrk je najpomembnejši dnevni obrok. A da bi vam res zagotovil vse, kar od njega pričakujete, se je treba izogniti nekaterim najpogostejšim napakam. Izogibanje beljakovinam Kava s smetano in kos peciva so pogosta jutranja izbira, zlasti če si zajtrk privoščite že na poti v službo. Ta kombinacija je res prijetna očem in okusu, ne pa tudi telesu. V njej je namreč preveč sladkorja in premalo beljakovin. Študije so pokazale, da so te najpomembnejša sestavina jutranjega obroka, saj ohranjajo konstantno raven sladkorja v krvi in preprečujejo hiter napad lakote, ki se pojavi po zajtrku, v katerem prevladujejo enostavni ogljikovi hidrati. Pretiravanje s sokovi Sadni sokovi so lahko odličen vir vitaminov in mineralov, ne morejo pa nadomestiti uživanja celih plodov. Kajti zlasti v kupljenih je več sladkorja in precej manj vlaknin, kot jih potrebuje telo. Celo jabolko ali pomaranča sta nedvomno boljša kot sok iz teh sadežev. Uživanje napačnih maščob Nobenega dvoma ni, da telo za pravilno delovanje potrebuje maščobe, vendar ni vseeno, kakšne boste izbrali. Zlasti ne gre pretiravati z nasičenimi, boljše so nenasičene, katerih vir so denimo avokado, rastlinska olja in oreščki. Dodajanje umetnih sladil Študija, ki jo povzema publikacija Nature, je pokazala, da umetna sladila lahko porušijo ravnovesje bakterij v želodcu, prav tako na dolgi rok spodbujajo potrebo po pravem sladkorju. Boljša kot kava z umetnimi sladili je zato tista z dodatkom cimeta, ki vas bo prebudila in spodbudila delovanje presnove. Odlašanje z zajtrkom Če boste s prvim obrokom predolgo čakali in si ga boste privoščili šele, ko se bo oglasil vaš želodec, lahko pretiravate s količino. Čeprav predpisanega časa, kdaj pojesti prvi dnevni obrok ni, to storite, preden vas napade lakota. Preobilni obroki Preskakovanje zajtrka ne vpliva pozitivno na telo, prav tako pa organizmu ne koristi, če je ta preobilen. Preveč hrane pretirano obremeni telo, upočasni presnovo in spodbuja utrujenost. Raje izberite zmerne, uravnotežene obroke, v katerih bodo zastopane beljakovine, zdrave maščobe in sestavljeni ogljikovi hidrati, ki bodo zagotovili dovolj energije za nov začetek dneva.