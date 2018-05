S pesticidi najbolj umazana dvanajsterica

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Prvi na seznamu najmanj onesnaženih

Če ste med tistimi, ki ne zaupajo oznakam ekološko pridelano, bi bilo vseeno pametno, da jeste vsaj ekološke jagode: to zlasti med otroki priljubljeno sadje se je namreč že tretjič zapored znašlo na vrhu seznama najbolj onesnaženega sadja in zelenjave, ki ga pod imenom umazanih ducat pripravlja neprofitna organizacija Environmental Working Group (EWG), ki si prizadeva za boljše zdravje okolja in ljudi in že od leta 2004 sestavlja ta seznam.Prve na seznamu umazane dvanajsterice so torej jagode, sporoča EWG: približno na tretjini vseh vzorcev so našli ostanke najmanj desetih pesticidov, en vzorec jih je imel kar 22. Sledi špinača, 97 odstotkov vzorcev je imelo ostanke pesticidov. Prvo peterico sestavljajo še nektarine, jabolka in grozdje. Vsakoletni seznam EWG temelji na testih 47 vrst sadja in zelenjave (testirali so na tisoče živil, natančneje 38.800 neekološko pridelanih), ki jih opravlja ameriško ministrstvo za kmetijstvo; to ugotavlja, da okoli 70 odstotkov konvencionalno pridelanega sadja in zelenjave vsebuje sledi najmanj enega pesticida. No, na seznamu so še hruške, češnje, zelena, paradižniki, paprika in krompir.Organizacija vsako leto objavi tudi seznam najbolj čistih živil, torej tistih, pri katerih je le majhna verjetnost, da bodo poleg vitaminov in mineralov vsebovali še kup pesticidov. Tudi letos je na prvem mestu avokado, sledi sladka koruza (manj kot odstotek vzorcev je vseboval katerega od pesticidov), podobno je z ananasom, papajo, šparglji, čebulo in zeljem – ti v več kot 80 odstotkih primerov niso vsebovali pesticidov. Na t. i. dobrem seznamu so še mango, zamrznjen grah, medena melona, kivi, jajčevci, cvetača in brokoli.Strokovnjaki za prehrano sicer pravijo, da je še vedno bolje jesti konvencionalno pridelano sadje in zelenjavo kot nič, a če lahko, raje kupujte ekološko. Pesticidom naj bi se zlasti izogibali otroci, kažejo raziskave, saj lahko sprožijo kronične zdravstvene težave, tudi nevrološke in vedenjske, pa astmo in rakava obolenja, opozarjajo avtorji poročila ameriških pediatrov iz leta 2012. Nekatere raziskave kažejo še, da je lahko škodljiva tudi zgodnja izpostavljenost pesticidom, torej v nosečnosti. Pred zaužitjem živilo dobro operite pod tekočo vodo, svetujejo strokovnjaki, ali pa ga potopite v raztopino vode in sode bikarbone.