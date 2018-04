Razgibajmo hrbet, preprečimo bolečino

Sodobnega človeka pestijo številne zdravstvene težave. Vsakodnevno sedenje in pomanjkanje telesne aktivnosti z leti povzročita vse ohlapnejše hrbtne mišice, zato so vse pogostejše težave s hrbtenico. Ena najbolj razširjenih težav je bolečina v križu. Vzrokov zanjo je veliko. Lahko gre za prizadetost hrbtenice ali organov okoli nje, kot so na primer bolezni trebušnih organov ali ginekološke bolezni. Po znanih podatkih je za bolečino v spodnjem delu hrbtenice pa tudi v spodnjih organih najpogosteje kriva okvara medvretenčne ploščice oziroma diskusa. Zdravniki to strokovno imenujejo lumboishialgija, po domače pa temu pravimo išias. Ta nastane kot posledica pritiska okvarjene medvretenčne ploščice na izstopajoče živčne korene v hrbtenici. In prav to povzroča bolečino vzdolž spodnjega uda prizadete strani. Bolečina v križu se lahko pojavi nenadno, pri dvigu bremena ali sunkovitem gibu, lahko pa se razvija postopoma. Zaradi bolečine je hrbtenica predvsem v ledvenem delu praviloma tudi manj gibljiva in nemalokrat lahko preide v popolno blokado.

Stopnja bolečine je lahko zelo različna, po navadi se začne blago in se stopnjuje do najhujše, tolikšne, da človeku onemogoči hojo ali sedenje. S takšno bolečino nas telo opozarja, da moramo nekaj spremeniti, da ne bo še večje poškodbe. Takrat je vsekakor treba poiskati pomoč zdravnika. Okrnjena gibljivost Pri hudi bolečini v križu je gibljivost hrbtenice okrnjena. Mišice ob njej so zaradi bolečine zelo napete – zdravniki to imenujejo bolečinski zaščitni krč, ki onemogoči gibanje, da zmanjša bolečino. Zaradi bolečine je hrbtenica lahko tudi ukrivljena v desno ali levo: tako se poskuša umakniti pritisku na živčni koren oziroma želi zmanjšati bolečino. Ker vsaka bolečina v križu ali spodnjih udih še ne pomeni resne nevarnosti, zdravniki stopnjo okvare, ki povzroča bolečino, ugotavljajo tako, da preverijo tudi mišično moč spodnjih udov in morebitne druge težave, kot so motnje mokrenja in odvajanja blata. Če bolečino spremljajo omenjene težave, je treba opraviti dodatne preiskave, kot je na primer magnetna resonanca. Možna je tudi operacija hrbtenice. Opozorilo namreč velja: če motnja vegetativnih funkcij traja več kot en dan, so posledice lahko za človeka že usodne in prizadetost lahko ostane za vse življenje.

Zdravljenje bolečine v križu praviloma poteka tako, da jo poskušajo z različnimi načini zmanjšati. Po navadi s fizioterapevtskimi ukrepi, kot so obsevanja proti bolečini, z masažami, natezanjem in drugimi ukrepi poskušajo zmanjšati pritisk na živčni koren, krč ledvenih mišic in čim prej vzpostaviti normalno funkcijo hrbtenice. Po umiritvi bolečine je treba pod nadzorom strokovnjaka, fizioterapevta ali fiziatra, takoj začeti izvajati vaje za okrepitev hrbteničnih mišic in izboljšanje gibljivosti hrbtenice. Vaje pomagajo omiliti ali popolnoma odpraviti nastale težave, lahko pa so tudi del preventivnega programa. Nujna redna vadba Na srečo lahko pri preprečevanju in lajšanju bolečine v križu veliko naredimo sami. Najboljša preventiva so redna vadba in razgibavanje telesa ter jačanje mišične mase, svetujejo fizioterapevti. Bolečino v križu bomo preprečili že, če bomo od deset minut do pol ure na dan oziroma najmanj trikrat na teden po priporočilu fiziatra ali fizioterapevta pravilno izvajali vaje za spodnji del hrbta. Treba se jih je lotiti postopoma, brez naprezanja in predvsem redno; treba jih je izvajati počasi, brez hitrih in nepredvidljivih gibov. Pomembno je, da se pri bolečini v križu izogibamo vajam, ki vključujejo sunkovite gibe telesa naprej in nazaj in hitre krožne gibe hrbtenice. Pri izvajanju ne smemo občutiti nelagodja, bolečine ali mravljinčenja po telesu, opozarjajo fizioterapevti.

Modro je upoštevati tudi nekaj osnovnih preventivnih ukrepov in načel, ki ohranjajo hrbtenico prožno in zdravo, pravijo strokovnjaki. Naučiti se je treba pravilnega izvajanja vsakodnevnih opravil, kot so dvigovanje bremen, pospravljanje, čiščenje, nakupovanje, da bomo zmanjšali pritisk na hrbtenico. Prav tako se je treba izogibati vsakodnevnim statičnim obremenitvam hrbtenice ter skrbeti za primerno težo in držo. Tudi ležišče naj bo primerno, ne sme biti ne premehko ne pretrdo, ampak se mora prilagajati normalnim krivinam hrbtenice. Še najbolj pomembno pa je gibanje: vaje za hrbtenico izvajamo tudi potem, ko bolečina izzveni. Tako bomo ohranili dobro mišično kondicijo in prožnost hrbtenice do pozne starosti. Koristni nasvet Pomembno je, da se vaj za hrbtenico naučite izvajati pravilno, svetujejo fizioterapevti. Redno in pravilno izvajanje vaj za hrbet prinaša mnoge koristi: z njimi boste okrepili hrbtne in trebušne mišice, ki vplivajo na telesno držo, razgibali boste sklepe hrbtenice in okončin, prav tako pa se boste naučili vzravnane in pravilne drže telesa.