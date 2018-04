Polmesec za prožnost

Izvedba

Položaj 2a – Ob izdihu se sklonimo v desno.

Položaj 2b (bolj gibljivi) – Ob izdihu se sklonimo v desno in pokrčimo desno roko v komolcu.

Današnja vaja, imenovana polmesec, spada v stransko sklanjanje in jo lahko vadimo sede in stoje. Čeprav je izvedba povsem enostavna, ima tako kot običajno številne koristne učinke. Ljudje, ki so nagnjeni k težavam s prebavo, lahko to izboljšajo z rednim izvajanjem polmeseca. Pogostejše izvajanje priporočam posameznikom, ki morda še vedno čutijo posledice praznikov, saj nežno pomaga pri prebavi, škodilo ne bo, če jo dodate na spisek vaj priprava na poletje. Trebušni organi se namreč nežno zmasirajo, hkrati pa se izteza ves stranski del trupa, vključno s pasom, center telesa in hrbtenica. Če izvajamo polmesec sede s prekrižanimi nogami, sočasno povečujemo gibljivost kolkov ter se učimo oziroma prebudimo zavedanje pravilne telesne drže.Čeprav je imenovana polmesec, vaja bolj spominja na drevo, na primer palmo, ki se v nežni sapici nagne na eno ali drugo stran. Bolj ko se nagne, torej bolj ko je fleksibilna, bolj vzdržljiva in močnejša je. Tako fizično ali telesno kot tudi notranje, duševno. In eno brez drugega ne gre. Pomladni vetrič naj le pihlja in Merkur naj se premika retrogradno, saj nam nič ne more do živega, če se sklanjamo in smo prožni.1. položaj: Usedemo se na tla. V primeru zdravih kolen zavzamemo udoben sedeč položaj s prekrižanimi nogami oziroma goleni oziroma se usedemo po turško. Najdemo ustrezen, nevtralen položaj medenice. Pod zadnjico si lahko položimo blazino, odejo ali pa zvito ležalko, tako da povzdignemo medenico, posebno če so kolena dvignjena od tal mnogo višje nad višino kolen ali v primeru manj gibljivih kolkov. Ob vdihu dvignemo iztegnjeni roki nad glavo. Stranski del pasu povzdignemo navzgor, podaljšamo hrbtenico in hkrati sprostimo lopatice ter ramena in jih spustimo navzdol.2. položaj a: Ob izdihu se sklonimo na desno stran, kot bi se sklanjali med dvema stenama, tako da se z iztegnjeno desno roko v komolcu dotaknemo tal, z levo roko pa sežemo nad glavo vstran, kot bi obrisali levi del glave in zavzeli z roko obliko polmeseca. Občutimo iztezanje stranskega dela telesa vse od desnega kolka do pazduhe in prstov na roki. Ob naslednjem vdihu aktiviramo trebušne mišice, tako da gre popek navznoter proti ledvenemu delu hrbtenice in se vrnemo v izhodiščni položaj 1.2. položaj b (bolj gibljivi): Ob izdihu se sklonimo na desno stran, z desno roko se dotaknemo tal, pri čemer pokrčimo desno roko v komolcu. Leva roka sega preko glave – nad stranskim delom levega obraza. Levi del medenice oziroma zadnjice potisnemo čim bolj proti tlom, da je iztezanje stranskega dela trupa še bolj intenzivno. Ob vdihu se z aktivnimi trebušnimi mišicami vrnemo do sredine v položaj 1.Korake od 1 do 2a ali bolj gibljivi oziroma redno vadeči od 1 do 2b ponavljamo v opisanem ritmu dihanja vsaj šestkrat v desno in izmenično šestkrat v levo stran. V končnem položaju 2a ali bolj gibljivi oziroma redno vadeči 2b se lahko zadržite vsaj 5 vdihov in izdihov, po želji pa tudi nekaj minut oziroma dokler je udobno.Bolj gibljivi namesto prilagojenega sedečega položaja, kjer so goleni prekrižane, zavzamejo enostaven sedeč položaj, kjer desno in levo peto približajo k sredini telesa ali presredka, tako da ostaneta obe stopali na tleh, koleni pa spustijo vstran proti tlom.Opozorilo: Polmeseca naj ne izvajajo ljudje z akutno bolečino v hrbtenici. Manj gibljivi v kolkih ali posamezniki s težavami v kolenih naj izvedejo položaj sede na stolu ali stoje.