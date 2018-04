Pijača, ki v trenutku prežene napihnjenost

Ananas

Meta

Ingver

Kurkuma

Špinača

Sestavine za napitek

100 gramov špinače

30 gramov mete

100 gramov ananasa

dve žlici medu

košček svežega ingverja

četrtina žličke kurkume v prahu

četrtina limete

dva decilitra vode

Včasih se je težko odreči dobri hrani. Kadar je te preveč, se želodec odzove z napihnjenostjo in vetrovi, ki izdajalsko pričajo o pregrehah. Tedaj ko je skoraj nemogoče zapeti hlače, je dobrodošla vsaka pomoč. Tudi napitek iz petih sestavin, ki blagodejno vplivajo na prebavo.Lajša razgradnjo hrane v telesu in zaradi velikega deleža vlaknin spodbuja delovanje prebavil. Poleg tega je odličen vir vitamina C in mangana.Tudi ta je znana po svojem blagodejnem vplivu na prebavila, pomirja želodec ter preprečuje krče in nastajanje plinov v črevesju.Sijajen je pri premagovanju prebavnih težav. Preprečuje krče, tvorjenje plinov ter varuje pred slabostjo in napihnjenostjo.Odličen izvor antioksidantov, ki pozitivno vplivajo na delovanje prebavil.Dober izvor železa, kalcija, vitamina A in C ter ob tem prebavi prijaznih vlaknin.Po želji lahko dodate sok aloje vere, ki pomirja in čisti prebavni sistem ter pomaga pri zaprtju.Priprava: Vse sestavine stresite v sekljalnik, zmešajte in popijte po preobilnem obroku ali kar tako, za zdravje.