Peteršilj daje moč in blaži vnetja

Po obroku pojejte vejico ali dve peteršilja in poskrbeli boste za svež zadah.

Peteršilj velja za eno najbolj uporabljanih dišavnic na svetu in obenem tudi najbolj zdravih, čeprav se mnogi njegovega zdravilnega delovanja niti ne zavedajo. Danes ga uporabljamo predvsem pri kuhanju, pred stoletji pa so ga stari Grki in Rimljani uporabljali kot zdravilo ali okrasje: stari Grki so verjeli, da je sveta rastlina, povezana s podzemnim svetom, zato so z njo krasili grobove in kitili vojake, junake, zmagovalce. Rimski gladiatorji so ga žvečili pred boji, saj so verjeli, da jim bo dal moč, spretnost, hitrost. V starem Egiptu so z njim denimo blažili težave z ledvicami in mehurjem. In tako je še danes, poleg tega je pomagalo za prostato, zatečene noge, pozitivno vpliva tudi na delovanje jeter.Ko govorimo o peteršilju, vam ni treba skrbeti za kalorije: 100 g peteršiljevih listov ima le 48 kcal. Zato pa vsebuje obilo mineralov, denimo kalij, železo, kalcij, mangan, magnezij in baker. Kar ga uvršča v družbo cenjenih živil, je precejšnja vsebnost vitamina C, v listju ga ima 2,5-krat več kot v limoni. Listje je bogato še z vitamini A (karoten), skupine B in K, vsebuje aromatična olja in flavonoide. Vsekakor bi ga morali redno uživati kadilci, saj s svojimi olji nevtralizira delovanje kemijskih snovi, kot so tiste v cigaretnem dimu. Deluje tudi protivnetno, kar pomeni, da lahko zmanjša pogostnost prehlada, bolečega grla.Peteršilj slovi kot rastlina, ki spodbuja izločanje vode iz telesa, kar koristi ledvicam in mehurju. Ljudska medicina priporoča peteršiljev čaj pri artritisu, putiki, vnetju ustne votline, ledvic in mehurja, blažil naj bi tudi težave z gastritisom. Ne spodbuja le izločanja vode, ampak tudi soli iz organizma, torej vpliva tudi na krvni tlak. Odganja vetrove in blaži krče, tudi menstrualne, ureja menstrualni cikel, pomaga pri izkašljevanju, ubija kužne klice.Najbolje je jesti svežega, če vam ne ustreza okus, pa ga dodajajte kuhanim jedem. Kupite takega s temno zelenimi listi, vejice, ki jih niste porabili, pa vtaknite v kozarec z vodo in jo redno menjajte, tako bo peteršilj dlje ostal svež. A pozor: tudi pri uživanju peteršilja je potrebna zmernost.