Pet zadreg, iz katerih lahko pomaga smeh

Odrasel človek se v povprečju na dan zasmeji dvajsetkrat, otrok približno štiristokrat. Otroci so nedvomno v prednosti, saj so raziskave pokazale, da smeh pozitivno vpliva tako na duševnost kot na telo. Poglejte, kako to utemeljuje stroka. Smeh lajša vadbo Če radi tečete in bi si želeli povečati vzdržljivost, se tedaj, ko vas začnejo boleti noge, začnite smejati, piše britanski Sun. Znanstveniki z univerz Swansea in Ulster so dokazali, da ljudje, ki se med tekom na traku smejijo, izvajajo bolj ekonomične gibe rok in nog ter imajo občutek, da v svojo vadbo vlagajo manj truda in energije ne glede na to, da vadijo prav tako intenzivno kot tisti, ki so med aktivnostjo resni. Spodbuja kreativnost Če imate občutek miselne blokade, se začnite smejati. Ena od na to temo izvedenih študij je dokazala, da so študentje po ogledu humoristične serije veliko uspešnejši pri reševanju aritmetičnih nalog kot tisti, ki si smeha ne privoščijo. Prav tako se je izkazalo, da so srečni in nasmejani zaposleni 12 odstotkov uspešnejši od svojih nezadovoljnih kolegov. Zmanjšuje stres Celo prisiljen smeh pozitivno vpliva na zmanjševanje stresa. Raziskava univerze Kansas je pokazala, da že neiskren nasmeh zmanjšuje količino stresnih hormonov in niža srčni utrip pri napetih posameznikih. Prav nižji srčni utrip je dokaz sproščanja. Olajša sprejemanje odločitev V študiji, ki jo povzema časopis Cognition And Emotion, so strokovnjaki k sodelovanju povabili starejše posameznike in jih postavljali pred različne naloge, v katerih so morali sprejemati odločitve. Tisti, ki so jih izvajalci pred tem nasmejali, so v večji meri sprejemali pravilne odločitve, prav tako so bili pri tem hitrejši v primerjavi z onimi, ki doze smeha niso bili deležni. Krepi zaupanje Smeh krepi zaupanje, kar je dokazala v Združenih državah Amerike izvedena študija. Sodelujočim so strokovnjaki podarili nekaj denarja, ki naj bi ga zapravili za nakup dobrin pri različnih ponudnikih. Prostovoljci so znatno pogosteje kupovali pri tistih, ki so imeli na ustih nasmeh kot pri onih, ki so bili resni. Kot so zapisali znanstveniki, nasmeh zagotavlja občutek zaupanja, poleg tega ljudje več pozornosti namenjajo tistim, ki so na videz dobre volje, na kar pa seveda nakazuje smeh.