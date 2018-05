Pet mitov o sadju, ki jih ne gre upoštevati

FOTO: Bralec ima dokaz: padala toča, debela kot jajce

LJUBLJANA – V sredo so popoldanski nalivi s točo in z močnim vetrom največ težav povzročili v Pomurju, kjer so meteorne vode zalivale hiše, ulice in ceste so bile poplavljene, toča pa naj bi povzročila precej škode tudi na kmetijskih površinah. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so v Pomurju narasli manjši vodotoki, padavine se bodo prehodno še okrepile. Mogoča so