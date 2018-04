Odpravite maščobo okoli trebuha

LJUBLJANA

Nešteto ponovitev ni rešitev

Brez sladkarij je res težko živeti, a če želite na telesu videti napredek, potem se jih izogibajte v širokem loku. FOTO: Shutterstock

Adijo, sladkarije!

- Vitko in lepo oblikovano telo brez odvečne maščobe je v poletnih dneh za mnoge še vedno največji ideal. "Kot trener se pogosto srečujem z vprašanji glede izgube odvečnih maščob. Po navadi si ljudje želijo blazinice izgubiti predvsem okoli trebuha in zadnjice," nam pove osebni trener 3. stopnje in univ. dipl. kineziologiz Fitnes centra Bit. Preden nekoliko podrobneje pogledamo, kako čim hitreje izgubiti maščobne blazinice, Gole poudari, da je treba najprej razumeti, zakaj pridobivamo in izgubljamo maščobo. "Če zaužijemo več energije, kot je porabimo, bo telo to energijo začelo shranjevati v obliki maščobe. Če zaužijemo manj, kot porabimo, se bo razlika energije, ki jo potrebujemo, porabila iz maščobnih zalog telesa. Drugi del, ki je nujen za razumevanje procesa izoblikovanja telesa, je vadba. Če želimo, da je mišica bolj izrazita, jo je treba povečati. Seveda se ne izrazi, če jo prekriva nekaj centimetrov maščobe. Torej, za lepo oblikovan trebuh moramo v osnovi urediti razmerje energijski vnos–poraba!" poudari sogovornik.In še nekaj je zelo pomembno. Marsikdo misli, da bo do lepega trebuha najlažje prišel tako, da bo na primer na dan naredil 100 trebušnjakov. "Naj takoj pojasnim, da nešteto število ponovitev res ni primerno sredstvo za lep trebuh, če se hkrati ne uredi prehrana in tudi preostala telesna aktivnost. Res je, da se med izvajanjem vaj z upogibom trupa (trebušnjaki) porablja nekaj energije, vendar to vseeno ne bo dovolj, ker se poraba energije ne dvigne na dovolj visoko raven za dovolj dolgo obdobje," razloži Gole. V zadnjih letih beremo, da so za izgubo maščobnih blazinic bolj kot trebušnjaki učinkovitejši počepi in mrtvi dvigi, sogovornik pa pojasni, da vendar le ni vse tako enoznačno. "Obstaja več trebušnih mišic in vsaka ima svojo funkcijo. Tako imenovani radiatorčki oziroma six packi so tista mišica (m. rectus abdominis), ki je navzven zaradi prečnih in vzdolžnih vezivnih delov najbolj vidna. Služi upogibu trupa, medtem ko imajo preostale mišice druge funkcije: stranski upogib, rotacija, stisk trebušne votline... Pri počepu in mrtvem dvigu bo ta vzdolžna six pack mišica veliko manj aktivirana kot pri trebušnjakih, zelo pa deluje prema trebušna mišica (m. transverzus abdominis), ki vizualno oža pas," na kratko pojasni osebni trener. In doda, da sta počep in mrtvi dvig kompleksni vaji, pri katerih aktiviramo veliko mišične mase, kar seveda pomeni tudi večjo porabo energije. Gole sklene, da je treba krepiti vse mišice in seveda jesti kakovostno hrano v primernih količinah.Najprej se je treba odpovedati sladkarijam, saj z njimi, kot razloži sogovornik, v telo vnesemo veliko energije, a zelo malo kakovostnih hranil. "Izogibanje sladkarijam je prvi korak pri urejanju prehrane," poudari sogovornik. Prav tako ni dobro pretiravati z beljakovinami, saj imajo te "popolnoma enako energijsko vrednost kot ogljikovi hidrati, to je 4 kcal/g. Res pa je, da je nadaljnja presnova beljakovin drugačna in bolj energijsko potratna kot presnova ogljikovih hidratov. Vendar bo previsok vnos beljakovin lahko prispeval veliko količino energije in onemogočal kalorični deficit, primanjkljaj energije. Pogosto je dietni jedilnik sestavljen tako, da je na krožniku veliko kakovostnih beljakovin", pravi Gole in še, da si pri doseganju velike količine beljakovin lahko pomagamo z raznimi beljakovinskimi napitki.