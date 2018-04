Ne zanemarimo suhih oči

Zremo v daljavo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Posebno previdni morajo biti tisti, ki nosijo kontaktne leče.

Moteče leče

Poglavitna naloga solz je, da oči varujejo in vlažijo ter tako pripomorejo k jasnemu vidu. Preprečujejo tudi pojav vnetij na roženici in z njene površine odnašajo tujke, ki bi sicer poškodovali površino očesa. Zato nam lahko nemalo težav povzročijo suhe oči, za katere je krivo prav zmanjšano nastajanje solz, pojasnjuje dr., direktor in ustanovitelj Klinike Svjetlost: »Zaradi tega se mehki deli očesa, kot sta veznica in roženica, hitro izsušijo. Vzroki, ki pripeljejo do te motnje, so številni. Nekateri imajo že prirojeno nekoliko manjše ustvarjanje solz, zato se težave pojavijo prej in so izrazitejše. Oči hitro postanejo razdražene in občutljive. Zmanjšanje solzenja lahko povzročijo tudi nekatera zdravila, avtoimunske bolezni, kemične poškodbe oči in poškodbe vek. Suhost očesne sluznice povzročajo tudi dejavnosti, ki od nas zahtevajo veliko zbranosti, na primer delo z računalnikom, vožnja ali branje. Pa pomanjkanje hranil, kot so vitamina A in C ter esencialne maščobne kisline rastlinskega in živalskega izvora. Na vlažnost oziroma suhost oči vpliva tudi starost – vlažnost oči se namreč z leti zmanjšuje. Pri ženskah so te težave še nekoliko izrazitejše v obdobju menopavze.«Najpogostejši znaki suhih oči so pekoč ali dražeč občutek, velika občutljivost za dim, veter in prah, občutek utrujenih oči, občutljivost za svetlobo, pordelost oči, občutek, da imamo nekaj v očeh, da nas nekaj reže v očeh, otežena je uporaba kontaktnih leč, pojavijo se obdobja, ko se čezmerno solzijo, zamegljen vid, ki se pogosto poslabša konec dneva ali po daljšem napornem delu, denimo intenzivnem učenju, delu z računalnikom, branju …Težave s suhimi očmi lahko sprva poskušamo odpraviti sami, s t. i. umetnimi solzami, ki so na voljo brez recepta, pri izrazitejših težavah pa pridejo v poštev zdravila, pojasnjuje sogovornik: »Pomaga tudi, da ohranjamo 50-odstotno vlažnost v prostoru in da gretje ali hlajenje usmerjamo stran od oči. Ne uporabljamo kozmetike, ki draži oči, in se izogibamo cigaretnemu dimu. Ob preobremenjenosti oči zaradi dela za računalnikom, gledanja televizije ali branja vsako uro naredimo premor in se zazremo v daljavo – tako bomo sprostili oči. Zelo pomaga, če pri delu uporabljamo dnevno svetlobo. Pri težavah s suhimi očmi pomaga uživanje maščobnih kislin omega 3 v obliki ribjega ali lanenega olja ter živil, bogatih s kalijem, saj ta v očeh vzpostavlja ravnovesje z natrijem in hkrati omogoča prehod tekočine (vode) v celice (vsaj ena banana na dan je torej nujna). Pri hujših težavah je najbolje obiskati oftalmologa, ki bo s preiskavami odkril pravi vzrok in določil primerno zdravljenje.«Suhe oči so lahko povezane tudi z dolgotrajnim nošenjem kontaktnih leč. Tudi v tem primeru so rešitev umetne solze, pojasnjuje dr. Gabrić: »Te osvežijo, navlažijo in pomirijo oko, uporabimo jih lahko med nošenjem leč ali vstavljanjem teh. Če kapljic pri suhih očeh ne uporabimo, je nošenje leč lahko zelo moteče. Pomembno je, da najdete kapljice, ki so združljive z vašimi kontaktnimi lečami. Za ljudi, ki imajo sindrom suhega očesa in nosijo kontaktne leče, danes obstajajo številni izdelki za nego leč. V večini primerov so idealna rešitev silikon-hidrogelne leče, ki oskrbujejo roženico z občutno večjo količino kisika.«In če suhe oči zanemarimo? Pri hujših težavah je nujen obisk pri specialistu, ki bo z ustreznim zdravljenjem preprečil morebitne zaplete in okvare, sklene sogovornik, kajti suho oko se lahko razdraži in pogosto vname, vnetje pa lahko poškoduje roženico in poslabša vid.