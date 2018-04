Najstarejši recept za premagovanje menstrualnih težav

Obloga z ricinusovim oljem

Dodatni nasvet

Menstruacija je pripadnicam nežnejšega spola zadajala neprijetne bolečine, že dolgo preden so bili na voljo taki in drugačni farmacevtski izdelki za blaženje zoprnih krčev, s katerimi se sooča približno polovica ženske populacije. Pri desetih odstotkih so ti tako močni, da jih ovirajo pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Nekoč so se ženske zatekale k naravi, najpogosteje k receptu, ki nosi sloves najstarejšega načina za premagovanje omenjenih tegob.Glavna zvezda v njem je ricinusovo olje, ki so ga za premagovanje vnetij uporabljali že v antični Grčiji in Egiptu. V kombinaciji s toploto se snovi v njem aktivirajo, hitro vpijejo v kožo, sproščajo živce in mišice ter tako blažijo bolečino.Potrebujete:Postopek:Obloge polagajte izključno na hrbet, saj je lahko toplota iz termoforja preagresivna za jajčnike. Če jih nameravate položiti na trebuh, naj bo voda v njem le mlačna.Če boste olje nanesli na trebuh, je sicer bolje, da ga pokrijte samo z brisačo in odejo ter počakate od pol ure do 45 minut.