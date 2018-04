Unicef Slovenija začenja kampanjo za ozaveščanje o spolnih zlorabah otrok

LJUBLJANA – V okviru kampanje Skriti escape room, ki je namenjena ozaveščanju o spolnih zlorabah otrok, so za dva dneva na skrivni lokaciji, dejanskem mestu večletne spolne zlorabe, ki jo je doživljala Amadea, odprli Skriti escape room. Obiskovalci so se prijavili prek spleta, izbrane pa je nato Amadea sprejela na domačem posestvu in jim povedala svojo zgodbo. Dogajanje so posneli s