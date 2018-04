Najboljša pot do zdrave nožnice

Obstaja način, s katerim si je mogoče zagotoviti zdrave intimne predele, preprečiti inkontinenco ter pozitivno vplivati na spolno življenje. Gre za vaje, za katere ste zagotovo že slišali. Že med drugo svetovno vojno jih je odkril Arnold Kegel, ki je dognal, da je z njimi po porodu mogoče okrepiti mišice medeničnega dna. Po njem so vaje tudi poimenovane, gre namreč za keglove vaje.



Te niso priporočljive zgolj po porodu, pač pa bi jih morale ženske v prid zdrave intime in preprečevanja inkontinence izvajati redno in vsak dan. Kako z njimi začeti? Na srečo jih lahko neopazno izvajate ob različnih priložnostih, med sedenjem, stanjem ali opravljanjem drugih zadolžitev. Gre za stiskanje mišic medeničnega dna, kot bi poskušali zadržati urin. Za pet sekund jih stisnite in nato za pet sekund sprostite. Sčasoma, ko se te mišice okrepijo, lahko čas stiskanja in sproščanja podaljšate na deset sekund.

To je osnovna vaja, ki jo je mogoče kombinirati z drugimi telesnimi aktivnostmi. Počepi in keglove vaje Medtem ko trenirate mišice nog in zadnjice, poskrbite še za močne intimne predele. Ko greste v počep, mišice medeničnega dna stisnite, ko se iz njega dvigujete, jih sprostite. Pri tem bodite pozorni tudi na dihanje: ob spuščanju vdih, ob dviganju izdih. Vaje za zadnjico in keglove vaje Ena najbolj poznanih kombinacij vaj: medtem ko stisnete mišice zadnjice, stisnite tudi mišice medeničnega dna in oboje hkrati sprostite. Dvigovanje nog in keglove vaje Usedite se na tla in nogi iztegnite pred seboj, stopala so ravna, ob bokih se naslonite na roki. Dvignite nogi, jih zadržite nekaj sekund v zraku in ob tem stisnite mišice medeničnega dna. Ko nogi spustite na tla, mišice sprostite. Tako boste hkrati okrepili stegenske in vaginalne mišice.