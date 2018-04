Miti o negi las

Ali figa škoduje lasišču? FOTO: Pexel

Dolge lase je treba redno striči. FOTO: Pexel

Le katera si ne bi želela lepih, zdravih in močnih las. Med nasveti, ki naj bi zagotovili zavidljivo pričesko, pa se skrivajo tudi takšni, ki v praksi ne vodijo do želenega cilja. Kaj je res in kaj ni?Delno res – dejstvo je, da sušenje s sušilnikom, iz katerega piha vroč zrak, res ni prijazno do las ter zlasti ne do lasišča, a tudi sušenje na zraku ni nedolžno. Kajti lasje so v tem primeru dolgo izpostavljeni vlagi (priznajte, minejo ure, preden so povsem suhi), predolga izpostavljenost tej pa poškoduje beljakovine, ki jih sestavljajo. Rešitev: po umivanju počakajte, da se lasje na zraku posušijo do nekje 75 odstotkov, nato pa v roke vzemite sušilnik in jih z ne prevročim zrakom posušite do konca.Ne drži. Velja ravno nasprotno. Prhljaj je najpogosteje posledica delovanja gliv, ki uspevajo v mastnem okolju, torej je zanj dovzetnejše mastno lasišče.Ni res. Hitrosti rasti las ni mogoče spreminjati. Res pa je, da je redno striženje priporočljivo, tudi če imate dolge lase, saj le to preprečuje lomljenje las in cepljenje lasnih konic.Ne drži. Kdaj in koliko sivih las se bo pojavilo ter kako hitro boste povsem sivi, je v največji meri povezano z genetiko in seveda s staranjem. Z leti v lasnih mešičkih nastaja vse manj melatonina, naravnega barvila las, ti zato izgubljajo barvo ter postajajo sivi. In kar zadeva stres: zaradi njega ne boste hitreje posiveli, boste pa lahko pospešeno izgubljali lase.Nekaj je na tem. Konjski rep in figa sama po sebi ne bosta spodbudila izpadanja las. Vendar pozor: naj ti ne bodo pretesno povezani ali speti. Pretesno speti lasje na lasišče ustvarjajo pritisk, zaradi katerega korenine oslabijo in vse skupaj vodi v pretirano izpadanje.Ni res: površje las je sestavljeno iz odmrlih celic in se zato ne odzove ne na vročo in ne na mrzlo vodo. Če bi radi bolj gladke in mehke lase, si raje omislite kakovosten regenerator.Ni res. Dejstvo je, da se med krtačenjem po laseh razporejajo naravna olja. A vendar pretiravati ni pametno. Krtačenje slabi površino las in ti so ob pretiravanju dovzetnejši za cepljenje, lomljenje in izpadanje. Izberite krtačo iz naravnih materialov, bodite zmerni in predvsem, bodite nežni.Ne drži – lasje se na šampon ne privadijo in vam ga zato, ker naj bi sčasoma izgubil učinkovitost, ni treba menjati. Različni šamponi imajo različne učinke: nekateri lase navdajo z volumnom, drugi z dodatno vlago, tretji preprečujejo mastenje, četrti odpravljajo prhljaj. Zamenjava je odvisna zgolj od trenutnega stanja las. Če ste se ravno pobarvali, so primernejši šamponi, ki lasem zagotavljajo dodatno vlago, če se vam lasje izdatneje mastijo, izberite temu primernega. Če na laseh ne opažate sprememb in ste s šamponom zadovoljni, pa lahko vse življenje uporabljate tistega, ki vam je najljubši zdaj.