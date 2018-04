Lahkih nog naokrog

Suhe in razpokane pete nastanejo zaradi pretirane izsušitve kože. Znaki, ki kažejo na to, so trda koža na zunanjem robu pete, porumenela ali počrnela koža na peti, rdeče lise na podplatu ali peti, popokana koža, ki se lahko lušči in srbi. Nemalokrat na težavo opozarja tudi bolečina med hojo, ki se lahko okrepi, če nosimo obutev s tankimi podplati ali sandale. Ob pogostih težavah obiščimo strokovnjaka, pedikerja, ki nam bo svetoval nego, predvsem pa bo preprečil razvoj še večjih težav.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če se čevljem z visoko peto ne morete odpovedati, jih nosite le kratek čas.

Diabetično stopalo

Precej pogosta težava je otekanje nog. Vzrok za to so lahko tudi ploska stopala (platfus) in neustrezna obutev. Če pri hoji stopalo ne spodbudi tistih mišic, ki pomagajo, da se kri iz oddaljenih perifernih ven ne vrača proti srcu, noge začnejo otekati. Če nosimo visoke pete, se stanje le še poslabša; če se jim ne želimo odpovedati, jih nosimo le kratek čas, v udobnejšo obutev pa se preobujemo takoj, ko začutimo težke noge. Dobra rešitev za ploska stopala so po meri izdelani ortopedski vložki.

Nadležne glivice

Tako kot za obraz moramo vsak dan skrbeti tudi za stopala. Prav ta so tisti del našega telesa, na katerega radi pozabimo, čeprav vsak dan prenaša celo telo. Nanje se največkrat spomnimo šele ob težavah zaradi bolečih in oteklih nog ali vraščenega nohta. Marsikatero nevšečnost bi lahko preprečili, če bi namenili več pozornosti negi nog in bili pozorni na spremembe, ki lahko nastanejo na stopalih, pravi, vodja centra Pedimed iz Ljubljane. "Najpogostejše težave so vraščeni nohti, glivična obolenja nohtov in kože, razpokana in trda koža na peti in druge mehanske poškodbe nohtov." Razpokana in trda koža na peti pesti marsikatero žensko pa tudi moškega. Ne gre le za estetsko oviro, lahko je tudi boleča izkušnja. Največkrat smo krivi sami, saj ta predel kože premalo vlažimo, torej negujemo s kremo, in ne pijemo dovolj tekočine – vode, ki pripomore k vlažnost. Kot je znano, koža na peti ne proizvaja maščobe, zato je precej bolj nagnjena k izsušitvi. Za razpokano kožo na petah so lahko krivi tudi nekateri drugi dejavniki, kot so na primer stoječe delo, debelost, nošenje čevlja z odprtim delom na peti, plosko stopalo, visok nožni lok, slaba prehrana, premajhna in neprimerna obutev, atletsko stopalo, luskavica, težave s ščitnico in sladkorna bolezen.Sogovornica pravi, da je treba za stopala skrbeti vsak dan, tako kot si obraz vsak večer in zjutraj očistimo in nanesemo ustrezno kremo. "Zjutraj in zvečer je treba poskrbeti za ustrezno higieno, čez dan nositi ustrezno obutev, ki nas ne bo tiščala ali drugače oteževala našega koraka. Prav tako je treba stopala redno pregledovati in poskrbeti za pravilno striženje nohtov." Nikakor ne bo odveč, pravi, če bomo kožo na stopalih vsak dan vlažili z ustreznimi kremami in poskrbeli, da se sploh ne bo izsušila in razpokala.Še posebno morajo za svoja stopala skrbeti sladkorni bolniki, pravi Pelkova. »Sladkorni bolniki so še bolj dovzetni za poškodbe stopal, in najhuje, kar jih lahko doleti, je diabetično stopalo. Da se to ne bi zgodilo, je treba redno vsak dan pregledovati stopala, zlasti predel med prsti. Vsak dan si morajo stopala temeljito umiti z mlačno vodo in milom in nanesti vlažilno kremo, a ne v predel med prsti.« Dodaja, da morajo diabetiki še bolj vestno in redno odstranjevati trdo in zadebeljeno ter poroženelo kožo, saj ta lahko pritiska na zdravo tkivo. Pri diabetikih je še kako pomembna preventiva, poudarja Pelkova: pozorni morajo biti na pojav ran na stopalih, žuljev, razdražene kože, razpok ali kurjih očes. S težavami naj se ne spopadajo sami, raje naj poiščejo strokovno, zdravniško pomoč ali pomoč pedikerja, ki ima znanje tudi o diabetičnem stopalu. Za sladkorne bolnike je zelo pomemben zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehranjevanje, vsakodnevno telesno aktivnost in aktivno porabo prostega časa, kot so na primer vrtnarjenje, različni hobiji.Med pogoste nadloge spadajo glivice na nohtih. Te so po navadi precej trdovratne, potrebna je redna in vztrajna nega, da se jih znebimo, pravi Pelkova. Moramo jih zdraviti, in to s pomočjo strokovnjaka, najbolje dermatologa, ki bo ugotovil, za kakšne glivice gre, in predpisal tudi ustrezno mazilo ali zdravilo. Pri glivicah na nohtih je še kako pomembna preventiva. Rade imajo višje temperature in vlago, zato je osnovni preventivni ukrep, da se temu izogibamo. Ko obiščemo javno kopališče, bazen ali savno, moramo nositi plastične natikače. Ko pridemo iz bazena ali savne, noge temeljito obrišemo in osušimo. Nogavice naj bodo iz naravnih in zračnih snovi, na primer bombaža, da bo koža vedno suha.