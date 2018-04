Kako najlažje odmašiti nos

Ni hujšega od zamašenega nosa. Če podnevi še nekako gre, je ponoči, ko se uležete, skozenj nemogoče dihati. Čeprav se z njim večina bori pozimi, tudi spomladi prehlad in zamašen nos nista redkost. Poleg tega je zadnji pogost spremljevalec alergij na cvetni prah. Svetujemo sedem povsem naravnih načinov, da boste težavi zlahka kos. Uporabite vlažilnik zraka Dihanje v vlažnem okolju pomaga pri blaženju otekline tkiv ter spodbuja izločanje v nosu nakopičene sluzi. Prav zato so tedaj, ko ste prehlajeni in imate zamašen nos, vlažilniki zraka v domu na moč dobrodošli. Prhanje z vročo vodo Res je, vroča voda do kože ni najbolj prijazna, a tedaj, ko ste prehlajeni, lahko malo pretiravate. Med prhanjem z njo namreč nastane bogata para, ki mehča v dihalih nakopičeno sluz ter spodbuja njeno izločanje. Prav tako para blaži vnetja v sinusih. Pijte dovolj tekočine Najboljši so voda, čaji, juhe in naravni sokovi. Pomembno je, da telo dobi dovolj tekočine, saj ta pripomore k izločanju sluzi iz telesa in blaži vnetja. Uporabite fiziološko tekočino Ta je na voljo v lekarnah ali pa jo iz soli in vode v pravi koncentraciji izdelajte sami. Zavrite liter vode in ji dodajte devet gramov soli ter mešanico večkrat na dan nakapljajte v nos. Vendar pozor: postopek ni primeren za dolgotrajno uporabo, saj lahko v tem primeru stanje poslabša. Izpirajte sinuse Za to potrebujete posebej oblikovano posodo, s katero v eno nosnico nalijete vodo, ta pa nato izteče skozi drugo ter iz dihalnih poti očisti gosto sluz. Uporabite tople obloge Brisačo namočite v vročo vodo in jo položite na obraz. Toplota bo odprla nosne kanale in sprostila pritisk ter omilila bolečino v sinusih. Na to področje lahko položite tudi še tople uporabljene čajne vrečke. Inhalacija s kamiličnim čajem V vrelo vodo stresite posušene cvetove kamilice, nagnite se nad posodo in glavo pokrijte z brisačo. Paro vdihnite skozi nos in izdihnite skozi usta. Pomaga tudi, če na grelno telo v spalnici postavite lonček z vodo ter s cvetovi te rastline. Toplina bo spodbudila izparevanje in zdravili se boste kar med spanjem. Kamilica deluje protivnetno in je odlična pri premagovanju vnetih sinusov.