Kaj bom danes jedla? Kopriva

Polpeti iz kopriv s koprivno omako



Za polpete:

*namočena kvinoja

*blanširane koprive

*kvasni kosmiči

*strt česen

*malo soli

*jajce



Priprava:

Iz mase oblikujte polpete in ji polagajte na peki papir. Nato jih do zlato rumene barve specite v pečici.



Za omako:

*blanširane koprive

*strt strok česna

*malo kokosove maščobe

*kokosova smetana

*malo soli

*nariban muškatni orešček



Priprava:

Na kokosovi maščobi popražite česen, dodajte koprive, posolite in kuhajte približno 5 minut, dodajte muškatni orešček ter smetano, še malo pokuhajte in postrezite zraven polpetov.

Končno je prišla pomlad in koprive so tiste, ki nam spomladi pomagajo prečistiti jetra, nas osvobodijo nakopičenih strupov in nam vrnejo energijo. Največje zdravstvene koristi kopriv so sposobnost razstrupljanja telesa, izboljšanje presnove, povečanje imunosti, spodbujanje cirkulacije, dvig energije, urejanje menstrualnega ciklusa, zmanjšanje simptomov menopavze ter pomoč pri negi kože. Če jih žvečimo, delujejo spodbudno na zaščito zdravja ledvic in žolčnika, znižuje vnetja, spodbuja povečanje mišične mase, uravnava delovanje hormonov, preprečuje sladkorno bolezen, pomaga pri nižanju previsokega pritiska, pomiri težave zaradi hemoroidov ter izboljšuje delovanje dihalnih poti. Ko koprive prevremo, ne pečejo več, zato jih brez skrbi lahko uporabite. Jaz jo rada uporabljam kot prevretek za čaj, v obliki juhe ali omake.V kulinariki o zelo priljubljene tudi zaradi svojih zdravstvenih koristi. Hranila, ki jih vsebujejo, so odličen razstrupljevalec telesa, saj poskrbijo, da se strupi, ki se kopičijo v telesu, hitro izločijo, telo pa nevtralizirajo in bazirajo. Prav tako izboljšajo delovanje črevesja in izločanje strupov skozi prebavni trakt, hkrati pa preprečujejo kopičenje nevarnih strupov na stenah črevesja.Spodbujajo tudi delovanje limfnega sistema in izločanje strupov iz mehurja in ledvic. Nanje ne pozabite vse mamice, ki dojite, saj pripomorejo k nastajanju mleka in olajšajo laktacijo. Koprive so na sploh odlične za žensko zdravje, saj umirjajo boleče predmenstrualne težave, zmanjšujejo krče in zmanjšujejo močne ali neredne krvavitve. Prav tako zmanjšujejo težave v menopavzi in v andropavzi ter optimalno vplivajo na izločanje hormonov. Ker imajo koprive veliko vitamina C in železa, so odlične za vse, ki so slabokrvni in jim primanjkuje železa. Pomagajo pri dvigu rdečih krvnih teles, kar povzroči hitrejše celjenje ran in odrgnin, priporočljive so po operacijah in drugih kožnih težavah. Dvigujejo energijo in pripomorejo k bistrejšem umu, spodbujajo dober spomin in pomnjenje.Na koprive ne pozabite tisti, ki imate ledvične ali žolčne kamne, saj jih pomagajo uspešno razgraditi oz. preprečujejo poslabšanje simptomov. Ker delujejo kot diuretik, odstranjujejo strupe, s čimer ščitijo pred okužbami mehurja in nas ščitijo pred zastajanjem in kopičenjem vode ter edemi. Vsebujejo tudi bor, ki je nujen za zdravje kosti in zob, bogate pa so tudi s kalcijem, ki je mineral. Ta ni le nujno potreben za trdnost kosti in zob, ampak ga za svoje dobro delovanje potrebujejo tudi možgani. Koprive povezujemo z zdravjem dihal, koristijo vsem z astmo, senenim nahodom in drugimi sezonskimi alergijami, saj zmanjšujejo alergijske reakcije. Dobre so za srce, znižujejo visok krvni tlak ter zmanjšujejo težave kardiovaskularnega sistema. Koprive pa pozitivno vplivajo tudi na zdravje prostate in na izločanje testosterona. Nanje ne pozabite vsi, ki imate težave s kožo, saj zmanjšujejo nastajanje aken, vnetja in imajo antibakterijske lastnosti ter delujejo proti pospešenemu in vidnemu staranju.