Imate težave z zaprtjem? Nič več!  

Težave z zaprtjem se pojavijo, kadar se neredno gibamo, uživamo hrano z nezadostno vsebnostjo vlaknin (predelana hrana, rdeče meso s premalo zelenjave, kofein, mastna hrana, mlečni izdelki, pekovsko pecivo), pijemo premalo tekočine (voda, čaj) ali jemljemo zdravila, ki upočasnjujejo prebavo. Pogosto ima vlogo pri tem tudi stres, na primer, ko gremo na potovanje. Načeloma naj bi odvajali enkrat na dan in ne redkeje kot na tri dni. O zaprtju govorimo, kadar ne odvajamo več kot tri dni oziroma odvajamo trdo blato in na stranišču preživimo več kot 10 minut.Zmotno je prepričanje, da je težave z zaprtjem najpreprosteje odpraviti z odvajali. To je namreč izhod v sili. Res je, da hitro učinkujejo, a niso dolgoročna rešitev. Če jih jemljemo dlje časa, lahko stanje pravzaprav poslabšamo, celo tako, da od njih postanemo odvisni ali se nam razvije sindrom lenega črevesja. Raje posezimo po bolj zdravi prehrani, ki vsebuje veliko vlaknin , dovolj pijmo in se redno gibajmo. Živila, ki spodbujajo prebavo, so med drugim stročnice, ovseni kosmiči, laneno seme, polnozrnat ali ržen kruh in testenine, kivi, pomaranče, grozdje, hruške, artičoke, ohrovt, zelje, prebiotiki in mineralna voda z veliko magnezija.Že večkrat smo omenili vlaknine. Zakaj so tako pomembne? V stiku z vodo ustvarijo naraven gel, ki potuje po prebavnem traktu in nase veže obloge in strupene snovi. Blato postane mehkejše in lažje odvajamo. Najbogatejša in najbolj cenjena vlaknina je psilium. Ker je eden najpogostejših načinov urejanja prebave uživanje suhih sliv ali slivovega kompota, ki nam ga vedno rade priporočijo naše babice, je v naravnem prehranskem dopolnilu Psylliox tudi psilium, kombiniran z izvlečkom slive.Učinkovito uredi prebavo, pripomore k lažjemu odvajanju in učinkovitem čiščenju črevesja. Za vzdrževanje urejene prebave zadošča že ena vrečka na dan. V nasprotju z agresivnim delovanjem odvajal Psylliox na črevesje vpliva popolnoma naravno. Čudežne vlaknine bodo vaše črevo očistile dolgoletnih oblog, kot bi to storili s krtačko. Šele očiščeno črevesje se lahko povrne v svoje prvotno funkcionalno stanje, prebava je urejena in počutimo se veliko bolje.