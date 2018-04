Hrana, ki zavira staranje

Človeštvo se od nekdaj trudi najti eliksir mladosti, s pomočjo katerega bi upočasnili staranje. Zlasti v sodobnem času so strokovnjaki na tem področju izjemno aktivni in vse več je odkritij, ki dokazujejo, da je posledice časa mogoče ublažiti z zdravim življenjskim slogom, kar vključuje nekajenje, redno telesno dejavnost ter seveda pravilno prehrano, ki temelji na polnozrnatih žitih, sadju, zelenjavi, mlečnih izdelkih z manj maščobe, perutninskem mesu in ribah. Ta vsebuje vse, kar zavira posledice staranja.



Zlasti bi morali prehrani namenjati pozornost tisti, ki sodijo v rizične skupine, kar pomeni, da so izpostavljeni veliki količini stresa, psihofizičnim naporom, kronični bolniki, ljudje, ki veliko sedijo, uživajo zdravila in kadijo. Ameriški dermatolog Nicholas Perricone našteva, kaj upočasni in ublaži staranje. Njegovo osnovno priporočilo se glasi: mastne ribe, jagodičevje in osem kozarcev vode na dan. Za krepitev tkiv Za mladostno polt je ključna hialuronska kislina. Ta nastaja v organizmu in je sestavina vezivnih tkiv, kot sta kolagen in elastin. Hrana, ki je z njo bogata, pripomore k močnejšim vezivnim tkivom, vlaži polt in spodbuja celjenje ran. Prav tako zavira nastajanje gub in zagotavlja mladosten videz kože. Največji viri te kisline so živila živalskega izvora, med njimi na prvem mestu piščančja juha iz kože in kosti, ki ni primerna zgolj za premagovanje prehlada, temveč ohranja tudi mladost. Ključen za lepo polt je vitamin C. Ta je nepogrešljiv za sintezo kolagena, glavne sestavine vezivnih tkiv. Vitamina C je veliko v paradižnikih, papriki, zelju, kivijih, jagodah in cvetači.



Magnezij je še en element za lepo in zdravo kožo, saj je nepogrešljiv za nastajanje hialuronske kisline. Je sestavni del klorofila, zato ga vsebujejo vse zelene rastline: špinača, brokoli, zelje, grah, pa tudi jabolka, banane in hruške.



Med elementi za lepoto je tudi cink. Ta je pomemben za dobro odpornost in spodbuja celjenje ran, med drugim pa v telesu spodbuja nastajanje hialuronske kisline. Ob tem niža odpornost na inzulin, varuje zdravje prostate, preprečuje impotenco ter neplodnost in ohranja mentalno svežino. Njegovi najboljši viri so semena buče, morski plodovi, kikiriki, fižol in meso.