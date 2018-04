Depresija se kaže tudi tako

Nesposobnost jutranjega vstajanja iz postelje, upad samospoštovanja, stalno prisoten strah in družbena osama. To so le nekateri od znakov depresije, za katero po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije trpi kar 300 milijonov ljudi, a zgolj polovica teh se tudi zdravi, saj depresije ni vedno lahko prepoznati.



»Depresija je še vedno stigmatizirana in zato mnogi prikrivajo svoje stanje. Na drugi strani so le redki tisti, ki odkrito priznajo, da imajo težave,« je povedala Susanne Cooperman, psihologinja z newyorške univerze Langone. Ta je odkrila nekaj manj očitnih znakov, ki kažejo nanjo, in dodala, da se občasno en simptom ali več pojavlja(jo) pri skoraj vseh in ne pomenijo vedno razloga za skrb. Če pa je daljši čas prisotna večina naštetih, priporoča posvet pri strokovnjaku za omenjeno motnjo. Pogosta izguba samonadzora Če ste pogosto nesramni, odrezavi in nestrpni do svojega partnerja, sodelavcev in drugih, s katerimi prihajate v stik je čas, da se zamislite nad resničnimi vzroki za svoje vedenje. Kot so leta 2013 na podlagi študije zapisali v reviji JAMA Psychiatry, sta pretirana razdražljivost in stalno prisotna jeza značilna za več kot polovico posameznikov, pri katerih je diagnosticirana depresija. Zelo zgodaj se zbujate Nekateri posamezniki z depresijo spijo več. A kot pojasnjuje psihologinja, drugi začnejo ob njej spati manj, se zbujajo v zgodnjih jutranjih urah in nato ne morejo več zaspati. Če se tudi pri vas dogaja, da se zbujate ob štirih in bi tedaj najraje vstali, je to kaj lahko znak, da tonete v depresijo. Niti hobiji vas ne veselijo več To pomeni, da vam ni več do teka, branja, igranja igric, joge ali česar koli drugega, kar ste prej z veseljem počeli. V tem primeru se morate vprašati, kaj se v resnici dogaja z vami. Če se vam preprosto ne ljubi ukvarjati s stvarmi, ki so vas nekoč veselile, ter nimate nobene volje, je to lahko opozorilo, da z vašim mentalnim zdravjem ni vse v najlepšem redu. Pogosto ste na družabnih omrežjih Pogostejše udejstvovanje na takih in drugačnih spletnih omrežjih je način, s katerimi se depresivni velikokrat umikajo pred resničnim svetom in tako poskušajo prikriti izvor njihove težave. Boli vas spodnji del hrbta Kot so leta 2015 dokazali v eni od raziskav, depresija poveča tveganje za bolečine v spodnjem delu hrbta. Globlja kot je depresija, močnejša je bolečina. Hkrati ta ovira kakovost življenja in tako še okrepi stanje psihične motnje. Telesna teža se hitro spreminja Običajno je depresija povezana s pomanjkanjem teka, kar vodi v hitro izgubljanje kilogramov. Na drugi strani je njen učinek lahko ravno obraten in spodbuja poseganje zlasti po tako imenovani tolažilni hrani, bogati s sladkorjem in z maščobami. V tem primeru se kilogrami hitro kopičijo, ob upadu samozavesti pa še okrepijo simptome depresije. Nenadoma niste več odločni Res je, neodločnost ni nujno posledica depresije, a če pri sebi nenadoma opažate, da le težko sprejemate povsem banalne odločitve, je to kaj lahko razlog za skrb. Nenadna neodločnost je namreč eden glavnih simptomov depresije pri ženskah, so zapisali v časopisu Cognitive Therapy and Research. Ob tem jih hromi občutek nemoči s pričakovanjem najhujšega mogočega razpleta, kar jih ovira pri korakih v prihodnost in še poglobi njihove mentalne težave.