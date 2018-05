Leta 2016 so v publikaciji Quartz objavili članek o mesečni tegobi, ki pesti večino žensk: o menstrualnih krčih. V njem so avtorji poudarili, da je menstrualna bolečina lahko izjemno intenzivna ter pripadnice nežnejšega spola neredko ovira pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Na žalost pa obstaja le malo študij, ki bi se z njo, z njenimi natančnimi vzroki in zlasti z blaženjem ukvarjale.Kaj vse so še ugotovili in od kod primerjava s srčnim napadom, preberite TUKAJ